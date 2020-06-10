В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Сьогодні, 10:37
Ресторація "Брама у світ смаків" пропонує дуже смачну піцу за вигідною ціною.
Тож до 10 червня ви зможете замовити улюблену піцу із асортименту всього за 70 гривень.
- "Мисливська", 450г - 70 грн;
- "Козацька", 450г - 70 гр;.
- "Брама", 450г - 70 грн;
- "Цезар", 450г - 70 грн.
⠀
Замовлення приймають за телефоном: 067-361-34-03 з 9:00 до 21:00.
⠀
Отримати замовлення можна біля вікна "STREET WINDOW".
⠀
* Термін дії акції до 10.06.2020 року.
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Тож до 10 червня ви зможете замовити улюблену піцу із асортименту всього за 70 гривень.
- "Мисливська", 450г - 70 грн;
- "Козацька", 450г - 70 гр;.
- "Брама", 450г - 70 грн;
- "Цезар", 450г - 70 грн.
⠀
Замовлення приймають за телефоном: 067-361-34-03 з 9:00 до 21:00.
⠀
Отримати замовлення можна біля вікна "STREET WINDOW".
⠀
* Термін дії акції до 10.06.2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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