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В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*

В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*
Ресторація "Брама у світ смаків" пропонує дуже смачну піцу за вигідною ціною.

Тож до 10 червня ви зможете замовити улюблену піцу із асортименту всього за 70 гривень.

- "Мисливська", 450г - 70 грн;
- "Козацька", 450г - 70 гр;.
- "Брама", 450г - 70 грн;
- "Цезар", 450г - 70 грн.

Замовлення приймають за телефоном: 067-361-34-03 з 9:00 до 21:00.

Отримати замовлення можна біля вікна "STREET WINDOW".

* Термін дії акції до 10.06.2020 року.

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Теги: піца, замовлення, Брама
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