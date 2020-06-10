В ресторації «Брама у світ смаків» – акція на піцу*





Тож до 10 червня ви зможете замовити улюблену піцу із асортименту всього за 70 гривень.



- "Мисливська", 450г - 70 грн;

- "Козацька", 450г - 70 гр;.

- "Брама", 450г - 70 грн;

- "Цезар", 450г - 70 грн.

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Замовлення приймають за телефоном: 067-361-34-03 з 9:00 до 21:00.

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Отримати замовлення можна біля вікна "STREET WINDOW".

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* Термін дії акції до 10.06.2020 року.



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