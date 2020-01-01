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Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька

Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька
Луцькі підприємці переймаються тим, що після виходу із карантину, може наступити друга хвиля і закладам знову доведеться зачиняти двері для відвідувачів.

Питання, як вирішувати проблеми, які несе собою карантинна криза, обговорили із луцькими підприємцями 29 травня на круглому столі, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, - пише Конкурент.

Модератор заходу Михайло Наход поцікавився думками підприємців щодо того, якими вони бачать подальші дії влади та як має працювати бізнес після низки послаблювальних карантинних заходів.
Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька

Співвласниця салону краси Cloud 7 Service Антоніна Лисик переконана, що карантин не потрібно продовжувати.
Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька

«Не треба продовжувати карантин, адже ми як ланцюжок, кожна ланка закриває іншу. Треба відновити транспорт і дати можливість усім ділянкам працювати», – озвучила Антоніна Лисик.

Також вона додала, що й нині, після відкриття салонів краси, йдуть чималі витрати.

«Ми зараз возимо наших працівників на роботу і з роботи, витрачаємо кошти на маски і таке інше, але якщо нам клієнт не принесе стільки грошей, то ми не зможемо покрити наші витрати. Я вже не говорю, що ми не маємо грошей на інвестиції для того, щоб купити розхідні матеріали. Не хочу говорити, що ми можемо закритися, але якщо це буде продовжуватися, то доведеться 1-2 проєкти закрити», – зауважила співвласниця салону краси.

Керівник фітнес-центру «ФізіоФіт», відомий та визнаний в Європі фізіотерапевт, дієтолог і чемпіон Німеччини з бодібілдингу Ремі Вош, своєю чергою, переконаний, що в Україні карантинні заходи копіюють з Європи.
Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька

«Але Україна – не Німеччина… Треба вживати усіх заходів, аби не було 2 хвилі. Як кажуть: не треба нам допомагати, ви хоч не заважайте. І це правильно. Не продовжувати карантин», – зауважив підприємець.

На заході також були присутні співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, керівник Emotion Group Оксана Руднік та депутат Заборольської ОТГ, власник ТзОВ «Брендборд» Сергій Ковальчук.
Не продовжувати карантин – це все, що треба від влади, – підприємці Луцька


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Теги: карантин, криза, СВІДОМІ, обговорення, підприємці
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