На Рівненщині селяни знайшли на городі князівське поховання. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Як з'ясували історики, ці величезні брили часів пізнього середньовіччя. І взялися їх рятувати.



Загалом на полі знайшли три плити, яким, за словами науковців, - 7 століть.



"Такі поховання свідчать про неймовірний авторитет людини, яка тут похована. Тепер Заріцьк - маркер для історії нашої держави", - каже науковець Олександр Алфьоров.



Місцеві стверджують, що бачили ці плити давно, але не надавали їм значення.



Науковці крім плит знайшли також людські кістки та шматки кераміки. Підозрюють, що на цьому місці могло буте князівське поховання.



Восени, коли селяни зберуть урожай науковці планують організувати у Заріцьку розкопки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області у селі Заріцьк місцеві під час оранки виявили кілька незвичних кам'яних плит.Про це йдеться у сюжеті ТСН Як з'ясували історики, ці величезні брили часів пізнього середньовіччя. І взялися їх рятувати.Загалом на полі знайшли три плити, яким, за словами науковців, - 7 століть."Такі поховання свідчать про неймовірний авторитет людини, яка тут похована. Тепер Заріцьк - маркер для історії нашої держави", - каже науковець Олександр Алфьоров.Місцеві стверджують, що бачили ці плити давно, але не надавали їм значення.Науковці крім плит знайшли також людські кістки та шматки кераміки. Підозрюють, що на цьому місці могло буте князівське поховання.Восени, коли селяни зберуть урожай науковці планують організувати у Заріцьку розкопки.

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