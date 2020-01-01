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На кордоні з Польщею затримали українця з повним рюкзаком доларів. ФОТО

На кордоні з Польщею затримали українця з повним рюкзаком доларів. ФОТО
Чоловіка з великою сумою готівки в доларах затримали в пункті пропуску “Рава-Руська” на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляюють на сторінці Галицької митниці Держмитслужби.

Громадянин України, 25-річний мешканець Хмельницького, прибув з Республіки Польщі як пасажир легкового автомобіля смугою руху "зелений коридор". Однак митники та прикордонники вирішили ретельно оглянули авто. У рюкзаку серед особистих речей митники виявили 160 тис. дол. США.

На кордоні з Польщею затримали українця з повним рюкзаком доларів. ФОТО
На кордоні з Польщею затримали українця з повним рюкзаком доларів. ФОТО
На кордоні з Польщею затримали українця з повним рюкзаком доларів. ФОТО

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Теги: польский кордон, українець, прикордонники
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