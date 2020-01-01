На кордоні з Польщею затримали українця з повним рюкзаком доларів. ФОТО





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Громадянин України, 25-річний мешканець Хмельницького, прибув з Республіки Польщі як пасажир легкового автомобіля смугою руху "зелений коридор". Однак митники та прикордонники вирішили ретельно оглянули авто. У рюкзаку серед особистих речей митники виявили 160 тис. дол. США.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка з великою сумою готівки в доларах затримали в пункті пропуску “Рава-Руська” на українсько-польському кордоні.Про це повідомляюють на сторінці Галицької митниці Держмитслужби.Громадянин України, 25-річний мешканець Хмельницького, прибув з Республіки Польщі як пасажир легкового автомобіля смугою руху "зелений коридор". Однак митники та прикордонники вирішили ретельно оглянули авто. У рюкзаку серед особистих речей митники виявили 160 тис. дол. США.

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