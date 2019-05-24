Депутата на Волині підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю
Сьогодні, 13:00
Депутата однієї із сільських рад Маневицького району підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
Слідство встановило, що обранець громади, єгер мисливського господарства, незаконно придбав придатну для стрільби гвинтівку Мосина зразка 1891/1930 рр. і набої до пістолетів різних конструкцій та зберігав їх у себе вдома, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Так, у листопаді 2019 року зброю та боєприпаси правоохоронці виявили і вилучили у нього на обійсті під час проведення санкціонованого судом обшуку.
Нині чоловікові повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, за який санкцією ч.1 ст. 263 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Триває досудове розслідування.
Головне фото – ілюстративне.
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Слідство встановило, що обранець громади, єгер мисливського господарства, незаконно придбав придатну для стрільби гвинтівку Мосина зразка 1891/1930 рр. і набої до пістолетів різних конструкцій та зберігав їх у себе вдома, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Так, у листопаді 2019 року зброю та боєприпаси правоохоронці виявили і вилучили у нього на обійсті під час проведення санкціонованого судом обшуку.
Нині чоловікові повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, за який санкцією ч.1 ст. 263 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Триває досудове розслідування.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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