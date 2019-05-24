Депутата на Волині підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю

Депутата однієї із сільських рад Маневицького району підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.Слідство встановило, що обранець громади, єгер мисливського господарства, незаконно придбав придатну для стрільби гвинтівку Мосина зразка 1891/1930 рр. і набої до пістолетів різних конструкцій та зберігав їх у себе вдома, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Так, у листопаді 2019 року зброю та боєприпаси правоохоронці виявили і вилучили у нього на обійсті під час проведення санкціонованого судом обшуку.Нині чоловікові повідомили про підозру у вчиненні цього злочину, за який санкцією ч.1 ст. 263 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Триває досудове розслідування.Головне фото – ілюстративне.