Де на Волині не буде світла 5 червня: перелік адрес

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. ЩТП-398 з 9:00 - 16:00. с. Бубнів, вул. Іваничівська, 1-51, 2-48, Центральна, 10-141. Л-2 від ЩТП-301 чистка траси з 09:30-16:00. с.Трубки, вул. Вереснева 82-100.2. Л-3 від КТП-176 чистка траси з 9:30-15:30. с.Мовників, вул. Космонавтів 1-15.3. ПЛ-10 кВ Л 04-09 від ЗТП-22, а саме КТП-21, КТП-20, ЗТП-51 (АБ – Павлівський пивзавод) к/р Р-20 з 10:00-17:00. Рибгосп, ФОП Хом’як, ФОП Остапчук, ФОП Гаврилюк, ТзОВ «Павлівський пивзавод», с. Павлівка.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, КТП-170 з 09:30-17:00. с. Добре1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 з 09:00-16:00. с.Словатичі, вул. Перемоги.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-97 з 09:00-16:00.ФОП Прокопчук Галина Степанівна – магазин, ФОП Величко Ірина Михайлівна – магазин, ФОП Дзвонко Ігор Миколайович – цех, ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна – кіоск, Релігійна громада адвентистів сьомого дня м.Ківерці вул.Жовтнева, буд.53,55,57,69,70,72, вул.Січ.Стрільців, буд.2-46,47,49,51, вул.Комунальна,буд.2, вул.Літописна,буд.20-28,31,33,35-45, вул.Київська, буд.64-,74,76,77,80,82, вул.Матросова, буд.1-9,10-28(парні), провл.Чапаєва, буд.1-10, вул.Міцкевича, буд.23-33,34-50, вул.Ковельська, буд.20,31,32, вул.Дорошенка,б уд.33,35,37, вул.Л.Українки, буд.1-11.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-319 з 09:00-16:00.ФОП Дорощук В.Ф. – магазин, ФОП Мельник О.С. – кафе, ФОП Яйленко Ф.К. – магазин, ФОП Костюк А.А. – магазин, ФОП Колосінський В.В. – приміщення, смт. Олика, вул. Б.Хмельницького, вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівська, буд. 3-16,18,20, вул. Богуна, буд. 1-4, 6-22, 25- 30, вул. Гагаріна, буд. 2,11-34), 5-11,31,33, вул. Козацька, буд. 1-27,29.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-63 з 9:00 – 17:00. с.Гранатів вул.Центральна.2. КТП-84 з 9:00 – 17:00. с.Твориничі: ФАП, магазин, водобашня, с.Твориничі вул.Набережна, Миру.1. КТП-188 з 10:00-15:45. с. Ботин: СТзОВ «Романів», ФАП.2. КТП-78 з 09:30-17:00. с. Зміїнець вул. Зелена, Квіткова.3. КТП-640 з 09:30-17:00. ФОП Глинюк М.С., с. Зміїнець вул. Медична, 1-26, Нова.1. ПЛ.-0.4 щтп-522 з 9:00- 17:00. с.Згорани2. ПЛ.-0.4 ктп-274.432 з 9:00- 17:00. с.Прип»ять школа, с.Прип»ять.3. КТП-270 з 9:00 – 17:00. с.Пульмо.1. ТП-2 Т-1 з 9:00-17:00.Ааптека Подорожник, ощад банк філія, суші бар (sushi hero), Луцьксантехмонтаж, м-н Практик, м-н Явір, ПП Сам-моторс, Торг.павільон «Насінячко», школа Мистецтв, м-н автозапчастини, військомат, ТНЕУ перукарня Красуня, кафе Студент, нотаріус, страх.комп. ТАС, стоматолог, м-н вул.Св.Володимира 32, аптека Рута, м-н Перлина Плюс, адвокат, Приватбанк філія№7, бар Курляндія, Біокурс мед.центр, м-н Стиль, нотаріус, кафе «Базилік», УТОС, ЖКП-1, Реалестет плюс, м-н Надія , Гідрогаз, м.Нововолинськ, Вул.Кобзаря 51-80, Східна 64-80,55-63, б.Шевченка 28-40, вул.Нововолинська 11, б.Шевченка 27-31, вул Шахтарська 2-4, вул.Св.Володимира 32-38, вул. Миру1-7, Вул.Кобзаря 51-80, Східна 64-80,55-63, б.Шевченка 28-49, вул. Дорогиничівська, вул. Петрова, пров.Новий, вул. Автобусна 14-24, пров. Північний, пров. Комунальний.2. ТП-24, ПЛ-0,4 кВ Л-2 з 9:00-17:00. Нововолинськ, Вул. Лермонтова; Грінченка 2-38, 1-35; А.Кримського 82-92.3. ТП-1, ПЛ-0,4 кВ Л-2 з 9:00-17:00. Новоапостольська церква. М. Нововолинськ, вул Східна 2-30,1-27а; Зелена 18-32,17-35; Заводська 1,2; проспект Дружби 33.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 з 9:00-17:00. с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00-17:00. с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок), с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 з 9:00-17:00. м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00-17:00. с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 з 9:00-17:00. с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00-17:00. с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 з 9:00-17:00. с.Береськ, молоко пункт, ППМ., с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.