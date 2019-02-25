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Для 2-річної дівчинки з Волині збирають кошти на термінове лікування

Для 2-річної дівчинки з Волині збирають кошти на термінове лікування
У сім’ї Каліщуків із села Машів Любомльського району сталася біда: захворіла донечка Анастасія, якій через місяць виповниться лише три рочки.

У дівчинки небезпечний діагноз – пухлина головного мозку, - пише Кордон.

Для дитини необхідне термінове лікування: операція і подальша довготривала реабілітація, які потребують багато коштів.

Тож рідні просять відгукнутися небайдужих людей допомогти фінансово у лікуванні. Батьки дівчинки наперед вдячні усім, хто їх підтримає.

Кошти можна переказати на картку ПриватБанку: 5168 7574 0365 3365 (Каліщук Катерина Павлівна). Контактний телефон для довідок: 096-5895498 (Каліщук Іван Миколайович).


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Теги: Каліщуки, допомога, дитина, кошти
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