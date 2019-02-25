Для 2-річної дівчинки з Волині збирають кошти на термінове лікування
Сьогодні, 13:42
У сім’ї Каліщуків із села Машів Любомльського району сталася біда: захворіла донечка Анастасія, якій через місяць виповниться лише три рочки.
У дівчинки небезпечний діагноз – пухлина головного мозку, - пише Кордон.
Для дитини необхідне термінове лікування: операція і подальша довготривала реабілітація, які потребують багато коштів.
Тож рідні просять відгукнутися небайдужих людей допомогти фінансово у лікуванні. Батьки дівчинки наперед вдячні усім, хто їх підтримає.
Кошти можна переказати на картку ПриватБанку: 5168 7574 0365 3365 (Каліщук Катерина Павлівна). Контактний телефон для довідок: 096-5895498 (Каліщук Іван Миколайович).
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У дівчинки небезпечний діагноз – пухлина головного мозку, - пише Кордон.
Для дитини необхідне термінове лікування: операція і подальша довготривала реабілітація, які потребують багато коштів.
Тож рідні просять відгукнутися небайдужих людей допомогти фінансово у лікуванні. Батьки дівчинки наперед вдячні усім, хто їх підтримає.
Кошти можна переказати на картку ПриватБанку: 5168 7574 0365 3365 (Каліщук Катерина Павлівна). Контактний телефон для довідок: 096-5895498 (Каліщук Іван Миколайович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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