Гроші, зброя та «закладки»: у Луцьку затримали «наркоділка». ФОТО

У четвер, 4 червня, у Луцьку поліцейські управління протидії наркозлочинності за процесуального керівництва прокуратури затримали «на гарячому» 40-річного наркоторговця, який збував заборонені речовини. Факт збуту було задокументовано під контролем поліції.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Кілька тижнів тому зловмисника вже затримували патрульні поліцейські: тоді у нього знайшли 24 згортки з наркотиками.У рамках відкритого кримінального провадження в затриманого провели обшуки за місцем проживання, де вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, травматичну зброю без належних документів, психотропні речовини PVP, а також 18 згортків, підготовлених до збуту.Усе це вилучили і направили на експертизу.Нині він затриманий у відповідності до ст. 208 КПК України. Чоловікові оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.Завтра вирішуватиметься питання про взяття «наркодилера» під варту.