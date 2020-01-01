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У Володимирі-Волинському громадський транспорт не курсуватиме із 6 червня

У Володимирі-Волинському громадський транспорт не курсуватиме із 6 червня
У Володимирі-Волинському рішенням комісії ТЕБ і НС, яка відбулася 5-го червня, скасували послаблення протиепідемічних заходів, а саме регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення. Відкриття садочків найближчим часом також не відбудеться.

Рішення про відміну послаблень у місті прийняли і днем раніше на обласній комісії ТЕБ і НС, – пише Буг.

Як повідомили на міській нараді, Володимир серед лідерів по збільшенню захворюваності на коронавірусу в області. В місті і районі було відібрано понад 500 та аналізів на ПЛР-тестування, але перевірено з них менше половини, адже потужностей обласної вірусологічної лабораторії вистачає на всього 150 тестів в добу.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, транспорт, карантин
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