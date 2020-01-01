У Володимирі-Волинському громадський транспорт не курсуватиме із 6 червня





Рішення про відміну послаблень у місті прийняли і днем раніше на обласній комісії ТЕБ і НС, – пише



Як повідомили на міській нараді, Володимир серед лідерів по збільшенню захворюваності на коронавірусу в області. В місті і районі було відібрано понад 500 та аналізів на ПЛР-тестування, але перевірено з них менше половини, адже потужностей обласної вірусологічної лабораторії вистачає на всього 150 тестів в добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському рішенням комісії ТЕБ і НС, яка відбулася 5-го червня, скасували послаблення протиепідемічних заходів, а саме регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення. Відкриття садочків найближчим часом також не відбудеться.Рішення про відміну послаблень у місті прийняли і днем раніше на обласній комісії ТЕБ і НС, – пише Буг Як повідомили на міській нараді, Володимир серед лідерів по збільшенню захворюваності на коронавірусу в області. В місті і районі було відібрано понад 500 та аналізів на ПЛР-тестування, але перевірено з них менше половини, адже потужностей обласної вірусологічної лабораторії вистачає на всього 150 тестів в добу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію