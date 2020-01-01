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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 6 червня
У Волинській області у суботу, 6 червня, очікується хмарна з проясненнями погода. Короткочасний дощ, вдень місцями невеликий дощ. Мiсцями грози, слабкий град.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с, мiсцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 20-25° тепла.

У Луцьку завтра прогнозують хмарну з проясненнями погода. Короткочасний дощ, вдень невеликий дощ, гроза, Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 14-16°, вдень 23-25° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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