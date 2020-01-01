Волинські студенти – найкращі дебатери

Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – серед переможців всеукраїнського дебатного турніру «Галицько-Волинський кубок».Про це йдеться на сайті вишу.Нагороди топ-спікера та переможця турніру завоювали члени університетського дебатного клубу «Lesya Ukrainka DC».Учасниками інтелектуального змагання стали 56 дебатерів із різних куточків України, які спробували свої сили в пошуку ідей і побудові оригінальної аргументації.Тематика турніру була присвячена всесвіту Disney, а саме морально-етичним та соціальним проблемам, які висвітлюються у мультфільмах.Так, під час раундів дебатери сперечалися про доцільність існування Острову задоволень у світі Пінокіо, проблему класової нерівності між Аладдіном та Жасмін, ефективність ізоляції як способу контролю сил Ельзи і тенденції висвітлення праці в мультфільмах студії Disney.За результатом п’яти відбіркових раундів, топ-спікером турніру стала, студентка факультету іноземної філології., студентка факультету економіки та управління, здобула перемогу у фіналі Галицько-Волинського кубку як член команди «Жангада».