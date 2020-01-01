Волинські студенти – найкращі дебатери
Сьогодні, 02:17
Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – серед переможців всеукраїнського дебатного турніру «Галицько-Волинський кубок».
Про це йдеться на сайті вишу.
Нагороди топ-спікера та переможця турніру завоювали члени університетського дебатного клубу «Lesya Ukrainka DC».
Учасниками інтелектуального змагання стали 56 дебатерів із різних куточків України, які спробували свої сили в пошуку ідей і побудові оригінальної аргументації.
Тематика турніру була присвячена всесвіту Disney, а саме морально-етичним та соціальним проблемам, які висвітлюються у мультфільмах.
Так, під час раундів дебатери сперечалися про доцільність існування Острову задоволень у світі Пінокіо, проблему класової нерівності між Аладдіном та Жасмін, ефективність ізоляції як способу контролю сил Ельзи і тенденції висвітлення праці в мультфільмах студії Disney.
За результатом п’яти відбіркових раундів, топ-спікером турніру стала Інна Мазурик, студентка факультету іноземної філології. Катерина Туркін, студентка факультету економіки та управління, здобула перемогу у фіналі Галицько-Волинського кубку як член команди «Жангада».
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Про це йдеться на сайті вишу.
Нагороди топ-спікера та переможця турніру завоювали члени університетського дебатного клубу «Lesya Ukrainka DC».
Учасниками інтелектуального змагання стали 56 дебатерів із різних куточків України, які спробували свої сили в пошуку ідей і побудові оригінальної аргументації.
Тематика турніру була присвячена всесвіту Disney, а саме морально-етичним та соціальним проблемам, які висвітлюються у мультфільмах.
Так, під час раундів дебатери сперечалися про доцільність існування Острову задоволень у світі Пінокіо, проблему класової нерівності між Аладдіном та Жасмін, ефективність ізоляції як способу контролю сил Ельзи і тенденції висвітлення праці в мультфільмах студії Disney.
За результатом п’яти відбіркових раундів, топ-спікером турніру стала Інна Мазурик, студентка факультету іноземної філології. Катерина Туркін, студентка факультету економіки та управління, здобула перемогу у фіналі Галицько-Волинського кубку як член команди «Жангада».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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