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Волинські студенти – найкращі дебатери

Волинські студенти – найкращі дебатери
Студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – серед переможців всеукраїнського дебатного турніру «Галицько-Волинський кубок».

Про це йдеться на сайті вишу.

Нагороди топ-спікера та переможця турніру завоювали члени університетського дебатного клубу «Lesya Ukrainka DC».

Учасниками інтелектуального змагання стали 56 дебатерів із різних куточків України, які спробували свої сили в пошуку ідей і побудові оригінальної аргументації.

Тематика турніру була присвячена всесвіту Disney, а саме морально-етичним та соціальним проблемам, які висвітлюються у мультфільмах.

Так, під час раундів дебатери сперечалися про доцільність існування Острову задоволень у світі Пінокіо, проблему класової нерівності між Аладдіном та Жасмін, ефективність ізоляції як способу контролю сил Ельзи і тенденції висвітлення праці в мультфільмах студії Disney.

За результатом п’яти відбіркових раундів, топ-спікером турніру стала Інна Мазурик, студентка факультету іноземної філології. Катерина Туркін, студентка факультету економіки та управління, здобула перемогу у фіналі Галицько-Волинського кубку як член команди «Жангада».

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Теги: дебати, СНУ
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