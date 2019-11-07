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Луцькрада знову виграла суд по Центральному ринку

Луцькрада знову виграла суд по Центральному ринку
Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова скасував рішення Волинського окружного адміністративного суду на користь Луцької міської ради та постановив використовувати земельну ділянку на вулиці Глушець, яку орендує фізична особа-підприємець Любомир Пахолко, для стоянки автомобілів.

Про це інформує Луцькрада.

“Тим часом підприємець використовував землю, як ринок. Тобто, малі архітектурні форми, які там нині знаходяться, встановлені незаконно і повинні бути демонтовані”, – пишуть на сайті муніципалітету.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених п.2 ч.5 ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

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Теги: суд, Центральний ринок, земельна ділянка, Луцька міська рада
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