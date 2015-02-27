Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки





Загалом планують видати 14 томів. Їхні макети у підготують до кінця 2020 року, а надрукують на початку 2021 року.



Так, публікація присвячена 150-річчю з дня народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2021 році.



Варто зазначити, що над збіркою працювали 30 дослідників з усієї України. До команди долучились викладачі та науковці Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, Острога та Києва.

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