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Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки

Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
У Східноєвропейському національному університеті готують до друку збірку творів Лесі Українки. Це перше повне академічне видання творів письменниці в Україні. Про це повідомляє Міністерство освіти України.

Загалом планують видати 14 томів. Їхні макети у підготують до кінця 2020 року, а надрукують на початку 2021 року.

Так, публікація присвячена 150-річчю з дня народження Лесі Українки, яке святкуватимуть у 2021 році.

Варто зазначити, що над збіркою працювали 30 дослідників з усієї України. До команди долучились викладачі та науковці Львова, Чернівців, Рівного, Житомира, Острога та Києва.

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Теги: СНУ, Леся Українка, видання, твори
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