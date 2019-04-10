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У Луцьку патрульні зупинили водія-порушника та виявили в автомобілі зброю та наркотики. ФОТО

У Луцьку патрульні зупинили водія-порушника та виявили в автомобілі зброю та наркотики. ФОТО
8 червня на вулиці Новочерчицькій патрульні зупинили автомобіль Audi 80 за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

Надалі під час поверхневої перевірки відповідно до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію" виявили два згортки фольги всередині з порошкоподібною речовиною, білого кольору, зовні схожу на наркотичну та предмет зовні схожий на пістолет.

У Луцьку патрульні зупинили водія-порушника та виявили в автомобілі зброю та наркотики. ФОТО
У Луцьку патрульні зупинили водія-порушника та виявили в автомобілі зброю та наркотики. ФОТО

34-річний водій від проходження огляду на визначення стану наркотичного сп’яніння відмовився.

Патрульні склали на чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на визначення стану сп’яніння особою, яка керує з ознаками сп’яніння) КУпАП.

У всіх випадках для проведення відповідних слідчих дій та вилучення виявлених речовин на експертизу на місце було викликано слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

У Луцьку патрульні зупинили водія-порушника та виявили в автомобілі зброю та наркотики. ФОТО
У Луцьку патрульні зупинили водія-порушника та виявили в автомобілі зброю та наркотики. ФОТО

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Теги: поліція, зброя, наркотики, водій
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