У Луцьку патрульні зупинили водія-порушника та виявили в автомобілі зброю та наркотики. ФОТО





Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, повідомляють у



Надалі під час поверхневої перевірки відповідно до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію" виявили два згортки фольги всередині з порошкоподібною речовиною, білого кольору, зовні схожу на наркотичну та предмет зовні схожий на пістолет.





34-річний водій від проходження огляду на визначення стану наркотичного сп’яніння відмовився.



Патрульні склали на чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на визначення стану сп’яніння особою, яка керує з ознаками сп’яніння) КУпАП.



У всіх випадках для проведення відповідних слідчих дій та вилучення виявлених речовин на експертизу на місце було викликано слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 червня на вулиці Новочерчицькій патрульні зупинили автомобіль Audi 80 за порушення правил дорожнього руху.Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, повідомляють у патрульній поліції Волинської області Надалі під час поверхневої перевірки відповідно до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію" виявили два згортки фольги всередині з порошкоподібною речовиною, білого кольору, зовні схожу на наркотичну та предмет зовні схожий на пістолет.34-річний водій від проходження огляду на визначення стану наркотичного сп’яніння відмовився.Патрульні склали на чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на визначення стану сп’яніння особою, яка керує з ознаками сп’яніння) КУпАП.У всіх випадках для проведення відповідних слідчих дій та вилучення виявлених речовин на експертизу на місце було викликано слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

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