У Луцьку на коронавірус хворіють офісні працівники

Заступниця голови облдержадміністраціїзаявила, що у Луцьку – критична ситуація з COVID-19.Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.«У місті Луцьку ситуація критична через те, що люди почали виходити на роботу в офіси», - сказала Щербак. Так, у 4 працівників ТОВ «Стелла пак» виявили коронавірусну інфекцію. Ще 6 хворих – у ПрАТ «Луцьк Фудз».Загалом у Луцьку зареєстрували 231 випадок COVID-19.