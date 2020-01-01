У Луцьку на коронавірус хворіють офісні працівники
Сьогодні, 13:32
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак заявила, що у Луцьку – критична ситуація з COVID-19.
Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
«У місті Луцьку ситуація критична через те, що люди почали виходити на роботу в офіси», - сказала Щербак. Так, у 4 працівників ТОВ «Стелла пак» виявили коронавірусну інфекцію. Ще 6 хворих – у ПрАТ «Луцьк Фудз».
Загалом у Луцьку зареєстрували 231 випадок COVID-19.
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Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
«У місті Луцьку ситуація критична через те, що люди почали виходити на роботу в офіси», - сказала Щербак. Так, у 4 працівників ТОВ «Стелла пак» виявили коронавірусну інфекцію. Ще 6 хворих – у ПрАТ «Луцьк Фудз».
Загалом у Луцьку зареєстрували 231 випадок COVID-19.
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