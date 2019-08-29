вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з липня подорожчає абонплата за газ

На Волині з липня подорожчає абонплата за газ
В Україні в липні різко підвищать розмір абонентської плати за газ. В результаті українцям, залежно від обсягів споживання, доведеться платити на 20-30 грн більше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, всі українці зобов'язані щомісячно вносити абонплату на газ, розмір якої не залежить ні від ціни на саме блакитне паливо, ні від обсягів споживання. Навіть якщо "Нафтогаз" влаштує акцію і буде безкоштовно віддавати свій товар, а ви вирішите відмовитися від використання блакитного палива, внести абонплату все одно доведеться.
На Волині з липня подорожчає абонплата за газ

У липні абонентську плату збільшать майже на 24% .Її розмір у всіх різний. З одного боку, він залежить від постачальника, а з другого – від того, скільки за "газовий рік" (із жовтня до жовтня) блакитного палива ви витратили.

Наприклад, якщо в середньому ви витрачали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата складе 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, ціна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
101 новий випадок і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:44
На Волині з липня подорожчає абонплата за газ
Сьогодні, 09:42
Ранок 10 червня: в Україні – 525 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 101
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 10 червня
Сьогодні, 09:09
Потужний град на Волині – селяни рахують збитки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
Схожі новини
Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною
29 серпень, 2019, 11:03
Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні Як зміниться вартість газу для волинян у травні та червні
21 травень, 2019, 17:36
Розповіли, скільки коштуватиме газ для волинян у травні та червні Розповіли, скільки коштуватиме газ для волинян у травні та червні
17 травень, 2019, 10:16
В Україні хочуть підвищити ціну на газ В Україні хочуть підвищити ціну на газ
02 червень, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
09 червень, 05:04
 1
101 новий випадок і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:44
 0
На Волині з липня подорожчає абонплата за газ
Сьогодні, 09:42
 0
Ранок 10 червня: в Україні – 525 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 101
Сьогодні, 09:19
 0
Курс валют у Луцьку на 10 червня
Сьогодні, 09:09
 0
Медіа
відео
1/8