На Волині з липня подорожчає абонплата за газ
Сьогодні, 09:42
В Україні в липні різко підвищать розмір абонентської плати за газ. В результаті українцям, залежно від обсягів споживання, доведеться платити на 20-30 грн більше.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
Так, всі українці зобов'язані щомісячно вносити абонплату на газ, розмір якої не залежить ні від ціни на саме блакитне паливо, ні від обсягів споживання. Навіть якщо "Нафтогаз" влаштує акцію і буде безкоштовно віддавати свій товар, а ви вирішите відмовитися від використання блакитного палива, внести абонплату все одно доведеться.
У липні абонентську плату збільшать майже на 24% .Її розмір у всіх різний. З одного боку, він залежить від постачальника, а з другого – від того, скільки за "газовий рік" (із жовтня до жовтня) блакитного палива ви витратили.
Наприклад, якщо в середньому ви витрачали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата складе 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.
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Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
Так, всі українці зобов'язані щомісячно вносити абонплату на газ, розмір якої не залежить ні від ціни на саме блакитне паливо, ні від обсягів споживання. Навіть якщо "Нафтогаз" влаштує акцію і буде безкоштовно віддавати свій товар, а ви вирішите відмовитися від використання блакитного палива, внести абонплату все одно доведеться.
У липні абонентську плату збільшать майже на 24% .Її розмір у всіх різний. З одного боку, він залежить від постачальника, а з другого – від того, скільки за "газовий рік" (із жовтня до жовтня) блакитного палива ви витратили.
Наприклад, якщо в середньому ви витрачали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата складе 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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