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У ТРЦ ПортCity – новий магазин ексклюзивного жіночого одягу від українського бренду*

У ТРЦ ПортCity – новий магазин ексклюзивного жіночого одягу від українського бренду*
У ТРЦ ПортCity, на 1-му поверсі, відкрився новий бутік жіночого одягу «Manisson».

Про це повідомляє пресслужба закладу.

В Manisson collection – лише якісні вбрання однойменного українського виробника стильних нарядів для жінок. «Manisson» створює образи, використовуючи натуральні тканини (льон, атлас, шифон, хлопок, трикотаж). Тканини – надзвичайно приємні на дотик, до того ж, мають багату кольорову гаму.

Одягаючи вбрання від «Manisson» будьте готові, що до вас будуть прикуті погляди перехожих, які точно оцінять вишуканість деталей і ексклюзивність кожного образу, який підкреслюватиме фігуру і допоможе почуватися справжньою королевою.

Створіть свій неповторний образ на кожен день, в бутіку українського одягу «Manisson», на 1-му поверсі ТРЦ ПортCity.

У ТРЦ ПортCity – новий магазин ексклюзивного жіночого одягу від українського бренду*
У ТРЦ ПортCity – новий магазин ексклюзивного жіночого одягу від українського бренду*
У ТРЦ ПортCity – новий магазин ексклюзивного жіночого одягу від українського бренду*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, одяг
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