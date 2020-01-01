У ТРЦ ПортCity – новий магазин ексклюзивного жіночого одягу від українського бренду*

У ТРЦ ПортCity, на 1-му поверсі, відкрився новий бутік жіночого одягу «Manisson».Про це повідомляє пресслужба закладу.В Manisson collection – лише якісні вбрання однойменного українського виробника стильних нарядів для жінок. «Manisson» створює образи, використовуючи натуральні тканини (льон, атлас, шифон, хлопок, трикотаж). Тканини – надзвичайно приємні на дотик, до того ж, мають багату кольорову гаму.Одягаючи вбрання від «Manisson» будьте готові, що до вас будуть прикуті погляди перехожих, які точно оцінять вишуканість деталей і ексклюзивність кожного образу, який підкреслюватиме фігуру і допоможе почуватися справжньою королевою.Створіть свій неповторний образ на кожен день, в бутіку українського одягу «Manisson», на 1-му поверсі ТРЦ ПортCity.