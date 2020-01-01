У ТРЦ ПортCity – новий магазин ексклюзивного жіночого одягу від українського бренду*
Сьогодні, 11:46
У ТРЦ ПортCity, на 1-му поверсі, відкрився новий бутік жіночого одягу «Manisson».
Про це повідомляє пресслужба закладу.
В Manisson collection – лише якісні вбрання однойменного українського виробника стильних нарядів для жінок. «Manisson» створює образи, використовуючи натуральні тканини (льон, атлас, шифон, хлопок, трикотаж). Тканини – надзвичайно приємні на дотик, до того ж, мають багату кольорову гаму.
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Одягаючи вбрання від «Manisson» будьте готові, що до вас будуть прикуті погляди перехожих, які точно оцінять вишуканість деталей і ексклюзивність кожного образу, який підкреслюватиме фігуру і допоможе почуватися справжньою королевою.
⠀
Створіть свій неповторний образ на кожен день, в бутіку українського одягу «Manisson», на 1-му поверсі ТРЦ ПортCity.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
В Manisson collection – лише якісні вбрання однойменного українського виробника стильних нарядів для жінок. «Manisson» створює образи, використовуючи натуральні тканини (льон, атлас, шифон, хлопок, трикотаж). Тканини – надзвичайно приємні на дотик, до того ж, мають багату кольорову гаму.
⠀
Одягаючи вбрання від «Manisson» будьте готові, що до вас будуть прикуті погляди перехожих, які точно оцінять вишуканість деталей і ексклюзивність кожного образу, який підкреслюватиме фігуру і допоможе почуватися справжньою королевою.
⠀
Створіть свій неповторний образ на кожен день, в бутіку українського одягу «Manisson», на 1-му поверсі ТРЦ ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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