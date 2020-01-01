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Посилення карантину: навколо Володимира встановлять контрольно-пропускні пункти

Посилення карантину: навколо Володимира встановлять контрольно-пропускні пункти
Із 12 червня на в’їздах-виїздах з Володимира-Волинського облаштують пости, які контролюватимуть міграцію між містами.

Таке рішення прийняла 10 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації та рішення Волинської регіональної комісії ТЕБ та НС, інформують у пресслужбі мерії Володимира.

Передусім йдеться про контроль пересування ймовірних хворих, які будуть самостійно або за допомогою інших людей в’їжджати до міста, або виїжджати з нього.

Чергові на контрольно-пропускних пунктах зобов’язані проводити дистанційне вимірювання температури водіїв та пасажирів. У разі виявлення осіб із симптомами ГРВІ персонал КПП має викликати мобільну медичну бригаду для забору матеріалу для подальшого лабораторного обстеження на наявність коронавірусної хвороби.

Пункти функціонуватимуть цілодобово. До роботи будуть залучені поліцейські, медики, працівники ДСНС.

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Теги: Володимир, контрольно-пропускні пункти, коронавірус
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