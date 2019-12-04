Показали 6 найкращих відео про зірковий житловий комплекс «Супернова»*





Відтоді у новому мікрорайоні Луцька – між вулицями Львівською та Потебні, виросло п’ять десятиповерхівок, в процесі будівництва – найбільший будинок на шість під’їздів. Попереду ще багато роботи, але сотні щасливих власників вже насолоджуються новими домівками, –

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До речі, це єдиний житловий комплекс Луцька, про який зняли десятки відео. До дня народження «Супернової» ми відібрали найбільш знакові ролики.



Нестандартне вітання до Дня Луцька



У вересні 2019 року компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. Будівельники опублікували відео, на якому «Супернова» прокидається. Динамічний схід сонця, рух ранкового туману та авто створили неймовірно гарну картинку.



«Це - Луцьк! Це твоє місто! Воно стишено прокидається над замком Любарта, багатоповерхівками ніжиться під променями вранішнього сонця, позіхає туманами над заплавою річки Стир. Воно живе. Дихає. Часом бунтує. Воно не відпускає. Змушує пробачати його. Дарує щастя. Нове життя. Та спокій. З днем народження тебе, Луцьк! Ми збудуємо для тебе найкращі будинки та цілі мікрорайони!» — підписали відео у будівельній компанії.



Зйомка та монтаж – Олександр Соловей.







Симфонічний оркестр на даху



Такого у Луцьку ще не було! Влітку 2019-го на даху одного з будинків «Супернової» симфонічний оркестр



На авантюру погодились студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського під керівництвом диригента Миколи Чорного.



Було й кумедна ситуація. Почався дощ і музиканти хотіли вже йти з даху. Тоді режисер Олександр Стеренчук вирішив переконати їх радикальним методом – сховавши кофри від інструментів. Оперу таки зіграли і результатом усі залишились задоволені. Оператор – Олександр Соловей.







Неймовірний світанок на «Суперновій»



«Супернова» розташована у дуже мальовничому куточку Луцька: поруч – великий ботанічний сад, панорама на Старе місто. Тому й світанки та заходи сонця тут особливі.



Аби не лише мешканці житлового комплексу могли ними насолоджуватись, компанія «Інвестор» неодноразово ділилась краєвидами, знятими на фото та відео.



Одне з відео, зняте квадрокоптером, стало особливим. Кадри, на яких видно, як сонце виходить з-за горизонту і кидає теплі промені на будинки та річку, подивились майже 14 тисяч людей. Знімав відео оператор Андрій Дмитрук, монтувала студія Sollusion FX.







У головній ролі – кошеня-зірка



У 2018 році в «Інвестора» з’явився новий проморолик. Він не про якийсь конкретний житловий комплекс, а про цінності компанії: затишок, комфорт, безпеку і турботу. Хоча «Супернову» можна таки помітити у відео.



Знялись у ролику не професійні актори, а переможці конкурсу «Обличчя Інвестора», а також директор компанії Андрій Разумовський. Засвітилось у відео й руде кошеня. Епізод з ним знімали кілька годин – надто непосидючою була тваринка. Але це себе виправдало – кошеня стало справжньою зіркою і зібрало найбільше схвальних відгуків.



Знімала ролик студія Sollusion FX.







Милий ролик про мрію



У грудні 2016 року з’явився інший рекламний ролик про «Супернову». У центрі сюжету – мрія про сучасне європейське місто Луцьк, щасливу сім’ю та власне житло. Розповідь ведеться на фоні «дитячих» малюнків.



Команда «Інвестора» втілює цю мрію, ставлячи перед собою амбітну мету – зробити «Супернову» гордістю та окрасою Луцька.



«Все, що існує на світі, колись було мрією. Ми маємо все для того, щоб вона стала реальністю», - звучить у відео.



У фейсбуці та ютюбі ролик набрав більше 24 тисяч переглядів. Автор Давид Фідрік.







Реклама нового рівня: власний саундтрек і 3D-графіка



У червні 2016 року, одночасно з презентацією «Супернової», «Інвестор» випустив у світ рекламний ролик про ЖК. Знімала його студія «Правда PRO». І це чи не перший рекламний ролик такого рівня у Луцьку. У ньому – продуманий сценарій, 3D-графіка будинків, які на той момент ще не були зведені, спеціально написана музика.



«Це рівень кіно», - переконував режисер Сергій Шараєвський.



У ролику ведуча Галина Падалко зіграла роль архітектора, яка творить будинок мрії. Ідея була показати, що компанія «Інвестор» приділяє увагу найменшим деталям і продумує усе задовго до того, як покладе першу цеглину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири роки тому у Луцьку почали будувати житловий комплекс «Супернова» – найамбітніший проєкт будівельної компанії «Інвестор» Відтоді у новому мікрорайоні Луцька – між вулицями Львівською та Потебні, виросло п’ять десятиповерхівок, в процесі будівництва – найбільший будинок на шість під’їздів. Попереду ще багато роботи, але сотні щасливих власників вже насолоджуються новими домівками, –пише «Перший» До речі, це єдиний житловий комплекс Луцька, про який зняли десятки відео. До дня народження «Супернової» ми відібрали найбільш знакові ролики.У вересні 2019 року компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. Будівельники опублікували відео, на якому «Супернова» прокидається. Динамічний схід сонця, рух ранкового туману та авто створили неймовірно гарну картинку.«Це - Луцьк! Це твоє місто! Воно стишено прокидається над замком Любарта, багатоповерхівками ніжиться під променями вранішнього сонця, позіхає туманами над заплавою річки Стир. Воно живе. Дихає. Часом бунтує. Воно не відпускає. Змушує пробачати його. Дарує щастя. Нове життя. Та спокій. З днем народження тебе, Луцьк! Ми збудуємо для тебе найкращі будинки та цілі мікрорайони!» — підписали відео у будівельній компанії.Зйомка та монтаж –Такого у Луцьку ще не було! Влітку 2019-го на даху одного з будинків «Супернової» симфонічний оркестр зіграв увертюру до опери «Кармен» французького композитора Жоржа Бізе.На авантюру погодились студенти Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського під керівництвом диригента Миколи Чорного.Було й кумедна ситуація. Почався дощ і музиканти хотіли вже йти з даху. Тоді режисервирішив переконати їх радикальним методом – сховавши кофри від інструментів. Оперу таки зіграли і результатом усі залишились задоволені. Оператор – Олександр Соловей.«Супернова» розташована у дуже мальовничому куточку Луцька: поруч – великий ботанічний сад, панорама на Старе місто. Тому й світанки та заходи сонця тут особливі.Аби не лише мешканці житлового комплексу могли ними насолоджуватись, компанія «Інвестор» неодноразово ділилась краєвидами, знятими на фото та відео.Одне з відео, зняте квадрокоптером, стало особливим. Кадри, на яких видно, як сонце виходить з-за горизонту і кидає теплі промені на будинки та річку, подивились майже 14 тисяч людей. Знімав відео оператор, монтувала студія Sollusion FX.У 2018 році в «Інвестора» з’явився новий проморолик. Він не про якийсь конкретний житловий комплекс, а про цінності компанії: затишок, комфорт, безпеку і турботу. Хоча «Супернову» можна таки помітити у відео.Знялись у ролику не професійні актори, а переможці конкурсу «Обличчя Інвестора», а також директор компанії Андрій Разумовський. Засвітилось у відео й руде кошеня. Епізод з ним знімали кілька годин – надто непосидючою була тваринка. Але це себе виправдало – кошеня стало справжньою зіркою і зібрало найбільше схвальних відгуків.Знімала ролик студія Sollusion FX.У грудні 2016 року з’явився інший рекламний ролик про «Супернову». У центрі сюжету – мрія про сучасне європейське місто Луцьк, щасливу сім’ю та власне житло. Розповідь ведеться на фоні «дитячих» малюнків.Команда «Інвестора» втілює цю мрію, ставлячи перед собою амбітну мету – зробити «Супернову» гордістю та окрасою Луцька.«Все, що існує на світі, колись було мрією. Ми маємо все для того, щоб вона стала реальністю», - звучить у відео.У фейсбуці та ютюбі ролик набрав більше 24 тисяч переглядів. АвторУ червні 2016 року, одночасно з презентацією «Супернової», «Інвестор» випустив у світ рекламний ролик про ЖК. Знімала його студія «Правда PRO». І це чи не перший рекламний ролик такого рівня у Луцьку. У ньому – продуманий сценарій, 3D-графіка будинків, які на той момент ще не були зведені, спеціально написана музика.«Це рівень кіно», - переконував режисерУ ролику ведучазіграла роль архітектора, яка творить будинок мрії. Ідея була показати, що компанія «Інвестор» приділяє увагу найменшим деталям і продумує усе задовго до того, як покладе першу цеглину.

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