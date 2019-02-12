Затуляє вікна: лучани викликали поліцію на будівництво. ВІДЕО





Про це йдеться у



Згідно із паспортом, що знаходиться на місці будівництва, це має бути одноповерхове приміщення. Нині видно уже два поверхи.



Мешканка Олена Деркач каже: будувати почали торік у жовтні. Нині споруда затулила перегородила вікна на другому поверсі.



"Ще буде криша. Нам не відомо. На третю частину нам уже затуляє вікна у залі коли стоїш. Наші вікна виходять на цю кришу", – розповідає жінка.



Мешканці розповідають: від імені власника з ними спілкувався представник забудовника Сергій Була. Додає: пообіцяв людям, що споруда не буде перегороджувати вікна. Висота залишиться на рівні бібліотеки, що була тут раніше.



"Нам сказали, що нашого дозволу їм не потрібно. Він почав будівництво без усіляких дозволів", - каже мешканець будинку Олександр Харахай.



Зі слів правоохоронців, які прибули на виклик, заяву підписали 14-ть мешканців. Її передали у Луцький відділ поліції.



"Відбираємо від мешканців даного будинку підтвердження, що тут іде незаконне будівництво. Відбираємо колективну заяву і пояснення", - розповів заступник командира роти патрульної поліції в області Тарас Вілівчук.



Представник забудовника до людей не приїхав.



"Він нам надав інформацію і пообіцяв, що інтереси мешканців будуть захищені і враховані. Відверто от так брехати і обіцяти про те, що це не буде зроблено і робити – це ганебно", – каже мешканка будинку Ганна Стульська.



Телефоном Сергій Була розповів, що через карантин зустрітися не може. Говорить: він –не власник, а консультує друзів. Замовник будівництва фірма "ПРАЙМСЕРВІС- ПЛЮС". Додає: на початку будівництва у жовтні 2019-го року зустрічався з мешканцями.



Детальніше - у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво торгово-офісного центру на проспекті Молоді, 4 у Луцьку відбувається за шість метрів від вікон і балконів житлового будинку. Щоб витребувати у забудовника документи, люди вчора викликали поліцію.Про це йдеться у сюжеті "Суспільне Волині".Згідно із паспортом, що знаходиться на місці будівництва, це має бути одноповерхове приміщення. Нині видно уже два поверхи.Мешканкакаже: будувати почали торік у жовтні. Нині споруда затулила перегородила вікна на другому поверсі."Ще буде криша. Нам не відомо. На третю частину нам уже затуляє вікна у залі коли стоїш. Наші вікна виходять на цю кришу", – розповідає жінка.Мешканці розповідають: від імені власника з ними спілкувався представник забудовника. Додає: пообіцяв людям, що споруда не буде перегороджувати вікна. Висота залишиться на рівні бібліотеки, що була тут раніше."Нам сказали, що нашого дозволу їм не потрібно. Він почав будівництво без усіляких дозволів", - каже мешканець будинкуЗі слів правоохоронців, які прибули на виклик, заяву підписали 14-ть мешканців. Її передали у Луцький відділ поліції."Відбираємо від мешканців даного будинку підтвердження, що тут іде незаконне будівництво. Відбираємо колективну заяву і пояснення", - розповів заступник командира роти патрульної поліції в областіПредставник забудовника до людей не приїхав."Він нам надав інформацію і пообіцяв, що інтереси мешканців будуть захищені і враховані. Відверто от так брехати і обіцяти про те, що це не буде зроблено і робити – це ганебно", – каже мешканка будинкуТелефоном Сергій Була розповів, що через карантин зустрітися не може. Говорить: він –не власник, а консультує друзів. Замовник будівництва фірма "ПРАЙМСЕРВІС- ПЛЮС". Додає: на початку будівництва у жовтні 2019-го року зустрічався з мешканцями.Детальніше - у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію