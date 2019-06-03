Луцький військкомат оголосив про призов 2020





Про це інформують на



Призову на строкову військову службу (виклику на призовні комісії) підлягають громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку.



1. Проходження строкової військової служби.



Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в операції об'єднаних сил (ООС) не залучаються.



Довідково. Підпунктом 8 пункту 7 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності", введеного в дію Указом



Президента України від 24 вересня 2014 року № 744, Міністерством оборони України разом із Національною гвардією України, Державною спеціальною службою транспорту визначено вжити заходів щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.





2. Відповідальність призовників за порушення правил військового обов'язку.



Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.



Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України, зі змінами (з 01 травня 2020 року). У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:



- переведення на роботу в іншу місцевість;



- переїзд на нове місце проживання;



- прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;



- направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.



Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань" (реєстраційний №2191) | передбачено збільшити адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку, відмова від отримання персональної повістки, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 - 850 грн).



Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення порушення під час мобілізації та (або) в особливий період- тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (І 700 - 3 400 грн.).



Кримінальна. У разі неявки призовника без поважних причин у строки встановлені військовим комісаріатом та вказані у повістці, до ОЗП для відправлення у військову частину карається обмеженням волі на строк до трьох років (кримінальний кодекс України, стаття 335).



3. Медичний огляд призовників



Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах тлікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. У разі потреби для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей.



Придатність призовників до військової служби за станом здоров'я та фізичного розвитку кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки.



4.Категорії громадян, що не підлягають призову.



Призову на строкову в/службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до Закону отримають відстрочки, а саме:



- за сімейними обставинами (непрацездатні батьки, неповнолітні

брати або сестри, дитину до 3-з років, двох і більше дітей, вагітну дружину);



- за станом здоров'я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);



- для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та ПТУ - до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву);



- для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, поліцейські).



5.Соціальні гарантії.



Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:



- при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на | січня календарного року (у 2018 році це - 3,5 тис. гривень);



-військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчуванням та військовою формою одягу згідно встановлених норм. Їм виплачується щомісяця 154 - 245 грн. (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби.



При звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1232 - до 1960 гри. залежно від в/звання і посади).



Довідково. Для в/службовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 1 848 - до 2 940 грн.)



Їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад)



Час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. За ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.



Після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали), або у розмірі прожиткового мінімуму (для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали) .



Довідково, Пункт 3 статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 Мо 185 (із змінами).



Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.



Довідково. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, за рахунок коштів державного бюджету.



Особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.



Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).



Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників.



Їнші соціальні пільги, відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат повідомляє про проведення призову громадян на строкову військову службу у червні — липні 2020 року.Про це інформують на сайті Луцької міської ради.Призову на строкову військову службу (виклику на призовні комісії) підлягають громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку.Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в операції об'єднаних сил (ООС) не залучаються.Довідково. Підпунктом 8 пункту 7 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності", введеного в дію УказомПрезидента України від 24 вересня 2014 року № 744, Міністерством оборони України разом із Національною гвардією України, Державною спеціальною службою транспорту визначено вжити заходів щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової військової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.Якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України, зі змінами (з 01 травня 2020 року). У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:- переведення на роботу в іншу місцевість;- переїзд на нове місце проживання;- прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;- направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань" (реєстраційний №2191) | передбачено збільшити адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку, відмова від отримання персональної повістки, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 - 850 грн).Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення порушення під час мобілізації та (або) в особливий період- тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (І 700 - 3 400 грн.).Кримінальна. У разі неявки призовника без поважних причин у строки встановлені військовим комісаріатом та вказані у повістці, до ОЗП для відправлення у військову частину карається обмеженням волі на строк до трьох років (кримінальний кодекс України, стаття 335).Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах тлікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. У разі потреби для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей.Придатність призовників до військової служби за станом здоров'я та фізичного розвитку кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки.Призову на строкову в/службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до Закону отримають відстрочки, а саме:- за сімейними обставинами (непрацездатні батьки, неповнолітнібрати або сестри, дитину до 3-з років, двох і більше дітей, вагітну дружину);- за станом здоров'я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби);- для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та ПТУ - до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву);- для продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, поліцейські).Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:- при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на | січня календарного року (у 2018 році це - 3,5 тис. гривень);-військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчуванням та військовою формою одягу згідно встановлених норм. Їм виплачується щомісяця 154 - 245 грн. (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби.При звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1232 - до 1960 гри. залежно від в/звання і посади).Довідково. Для в/службовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 1 848 - до 2 940 грн.)Їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад)Час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. За ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.Після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали), або у розмірі прожиткового мінімуму (для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали) .Довідково, Пункт 3 статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 Мо 185 (із змінами).Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.Довідково. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, за рахунок коштів державного бюджету.Особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників.Їнші соціальні пільги, відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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