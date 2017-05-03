Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну
Сьогодні, 12:24
Кабінет міністрів на засіданні 12 червня прийняв рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, - пише Укрінформ.
"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра інфраструктури Владислав Криклія, уряд дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.
"Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, - зазначив міністр.
За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.
“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті”, - додав Криклій.
Як повідомлялося, Україна в рамках карантину з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції із 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
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Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, - пише Укрінформ.
"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра інфраструктури Владислав Криклія, уряд дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.
"Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, - зазначив міністр.
За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.
“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті”, - додав Криклій.
Як повідомлялося, Україна в рамках карантину з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції із 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
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