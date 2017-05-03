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Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну

Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну
Кабінет міністрів на засіданні 12 червня прийняв рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, - пише Укрінформ.

"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислав Криклія, уряд дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

"Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, - зазначив міністр.

За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.

“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті”, - додав Криклій.

Як повідомлялося, Україна в рамках карантину з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції із 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.


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Теги: в'їзд, іноземці, Україна
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