За місяць волинські атовці та учасники ООС отримали понад 52 гектари землі

У травні 2020 року волинські учасники АТО\ООС отримали у власність тридцять чотири земельні ділянки.Загальна площа ділянок – 52,3 га, - повідомляють у Головному управління Держгеокадастру у Волинській області.Найбільше наділів (28 площею 51,6 га) для ведення особистого селянського господарства. П’ять (0,58 га) – для ведення садівництва та одна ділянка (0,093 га) – для індивідуального дачного будівництва.Загалом же, від початку року волинські учасники АТО/ООС отримали у власність 227 земельних ділянок загальною площею 343,3 га. Найбільше – для ведення особистого селянського господарства. Таких надали 170 (331,9 га).Ще 36 - для ведення садівництва (3,86 га), і 15 – для індивідуального дачного будівництва (0,893 га).Від початку року до Головного управління Держгеокадастру в області від учасників АТО/ООС надійшло 506 звернень щодо отримання земельної ділянки. Після розгляду заяв надали 339 дозволів на розробку документації із землеустрою на площу 496 га. Для особистого селянського господарства – 253 дозволів на площу 486.24 га, для ведення садівництва – 86 на площу 9,73 га.Нагадаємо, що на веб-порталі Держгеокадастру є окремий розділ дляучасників АТО/ООС, у якому зібрано усю необхідну інформацію длябажаючих отримати земельні ділянки.Окрім цього, на сайті Головного управління Держгеокадастру уВолинській області є альбоми-атласи зарезервованих земельних наділів для волинських військових, що воюють на Сході України. Ця інформація постійно оновлюється.