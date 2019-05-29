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Люди не залишилися без зарплат: як волинське підприємство організувало роботу на час карантину

Люди не залишилися без зарплат: як волинське підприємство організувало роботу на час карантину
На волинському підприємстві «Фабрика солодощів «Ласка», директором та власником якого є депутат Волинської облради від ВО «Свобода» Юрій Цейко, під час пандемії зберегли не лише робочі місця та зарплати працівників, але й їхнє здоров'я.

Про це пише «Волинь UA».

Зі слів Юрія Цейка, після запровадження карантину продуктові магазини роботу не припинили. Попит на їхню продукцію зберігався. Потрібно було шукати інший вихід і навчитися працювати в умовах пандемії.

«Для нас це було нескладно. Ми працюємо за системою HАСPP, тому в нас особливі вимоги до гігієни. Додатково на підприємстві запровадили замір температури, закупили бактеріологічні лампи для роздягалок. Видали маски.

Як показав час, ми зробили правильно, що продовжували працювати. Люди не залишилися без зарплат. Було приємно чути від працівників слова вдячності, що ми в час кризи не кинули їх напризволяще. На ринку також не виникла паніка через дефіцит продукції. Ми виконали свої обов’язки перед замовниками», - стверджує депутат Волиньради.

«Вдячний працівникам, що вони серйозно віднеслися до наших пропозицій. Ми зразу сказали: якщо хтось із родичів нашого працівника повертався з-за кордону, потрібно було відбути 2 тижні карантину. У нас троє працівниць взяли відпустку, оскільки їхні чоловіки повернулися додому із заробітків.

Аналогічно на карантині були жінка, дитина якої приїхала з-за кордону. Температурний контроль також строгий. Нещодавно ми зафіксували підвищену температуру в однієї працівниці. Вона здала аналізи на коронавірус, які виявилися негативними», - додає підприємець Юрій Цейко.

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Теги: карантин, зарплата, підприємство, Юрій Цейко, Ласка
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