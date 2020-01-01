Перейшли на 4-денний графік: як організували роботу на «СКФ-Україна» під час коронакризи

Богдан Волчок розповів, що на заводі триватиме реструктуризація, аби підприємство лишалося прибутковим та продовжувало функціонувати.



Це він озвучив під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?» 12 червня, пише Андрій Покровський.



«Бізнесу, особливо такому, як «СКФ-Україна», який фактично на 100% прив’язаний до автомобільного ринку, який в цілому в світі впав найбільше, дуже складно. Наше підприємство як виробник підшипників, комплектуючих автомобілів, це відчуло на собі. Порівняно з 2019 роком, об’єми впали в середньому на 40%», – розповів Богдан Волчок.





Також він додав, що на заводі розробили цілу низку заходів для того, щоб продовжувати функціонувати із врахуванням карантинних обмежень, дбати про те, щоб підприємство лишалося фінансово здоровим і продовжувало функціонувати.







«Що стосується виробництва, то є два моменти, які використовуємо сьогодні як інструмент. Перш за все – це скорочений графік роботи. Ми перейшли із 5-денного на 4-денний. Звичайно, це відобразилося на рівні заробітних плат кожного з нас. Але є розуміння у працівників», – зауважив гендиректор підприємства.



Друге – це те, що на «СКФ-Україна» слідкують за аналітикою і продовжуватимуть реструктуризацію на підприємстві.



«Є інформація, що авторинок не відновиться до попереднього рівня – до пандемії – вже фактично ніколи. Адже в людей змінилися і звички, і поведінкові речі. Є така агенція JPMorgan – вони надають певну аналітику і дані, яким буде розвиток ВВП у цілому світі. У індустріального розвитку, що найбільш важливе, є три сценарії розвитку економіки. І навіть при найбільш оптимістичному варіанті, світова економіка як мінімум до 2023 року не повернеться до 2019 року. Тому нам сьогодні як підприємству з автомобільною промисловістю, потрібна реструктуризація, яку ми сьогодні й робимо», – запевнив Богдан Волчок.









Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович, президент «Торгово-промислової палати» Олександр Смолич, генеральний директор «СКФ Україна» Богдан Волчок, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко та депутатка Луцької міської ради Алла Надточій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гендиректор луцького підприємства «СКФ-Україна»розповів, що на заводі триватиме реструктуризація, аби підприємство лишалося прибутковим та продовжувало функціонувати.Це він озвучив під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?» 12 червня, пише ІА «Конкурент» . Такий захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є«Бізнесу, особливо такому, як «СКФ-Україна», який фактично на 100% прив’язаний до автомобільного ринку, який в цілому в світі впав найбільше, дуже складно. Наше підприємство як виробник підшипників, комплектуючих автомобілів, це відчуло на собі. Порівняно з 2019 роком, об’єми впали в середньому на 40%», – розповів Богдан Волчок.Також він додав, що на заводі розробили цілу низку заходів для того, щоб продовжувати функціонувати із врахуванням карантинних обмежень, дбати про те, щоб підприємство лишалося фінансово здоровим і продовжувало функціонувати.«Що стосується виробництва, то є два моменти, які використовуємо сьогодні як інструмент. Перш за все – це скорочений графік роботи. Ми перейшли із 5-денного на 4-денний. Звичайно, це відобразилося на рівні заробітних плат кожного з нас. Але є розуміння у працівників», – зауважив гендиректор підприємства.Друге – це те, що на «СКФ-Україна» слідкують за аналітикою і продовжуватимуть реструктуризацію на підприємстві.«Є інформація, що авторинок не відновиться до попереднього рівня – до пандемії – вже фактично ніколи. Адже в людей змінилися і звички, і поведінкові речі. Є така агенція JPMorgan – вони надають певну аналітику і дані, яким буде розвиток ВВП у цілому світі. У індустріального розвитку, що найбільш важливе, є три сценарії розвитку економіки. І навіть при найбільш оптимістичному варіанті, світова економіка як мінімум до 2023 року не повернеться до 2019 року. Тому нам сьогодні як підприємству з автомобільною промисловістю, потрібна реструктуризація, яку ми сьогодні й робимо», – запевнив Богдан Волчок.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ»та, виконавчий директор БФ «Волинь-2014», президент «Торгово-промислової палати», генеральний директор «СКФ Україна» Богдан Волчок, директор Волинського обласного центру зайнятості, заступник голови обласної державної адміністраціїта депутатка Луцької міської ради

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