Через місто на Волині проїхалася колона із авто Mercedes W140. ВІДЕО





Автомобілі проїхалися Устилузькою, Луцькою та Ковельською вулицями і поїхали далі містами України, пише



Водії і організатори автопробігу – учасники приватного клубу любителів саме цієї марки Mercedes.



Це авто – флагман фірми. Mercedes W140 випустили на початку 90-их 20-го століття.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Володимиром-Волинським проїхалася колона з Мерседесів Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua) 13 Июн 2020 в 1:15 PDT

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колонна з близько 20 автомобілів Mercedes W140 проїхалася Володимиром зранку о 11:00.Автомобілі проїхалися Устилузькою, Луцькою та Ковельською вулицями і поїхали далі містами України, пише Буг Водії і організатори автопробігу – учасники приватного клубу любителів саме цієї марки Mercedes.Це авто – флагман фірми. Mercedes W140 випустили на початку 90-их 20-го століття.

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