Через місто на Волині проїхалася колона із авто Mercedes W140. ВІДЕО
Сьогодні, 19:20
Колонна з близько 20 автомобілів Mercedes W140 проїхалася Володимиром зранку о 11:00.
Автомобілі проїхалися Устилузькою, Луцькою та Ковельською вулицями і поїхали далі містами України, пише Буг.
Водії і організатори автопробігу – учасники приватного клубу любителів саме цієї марки Mercedes.
Це авто – флагман фірми. Mercedes W140 випустили на початку 90-их 20-го століття.
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Автомобілі проїхалися Устилузькою, Луцькою та Ковельською вулицями і поїхали далі містами України, пише Буг.
Водії і організатори автопробігу – учасники приватного клубу любителів саме цієї марки Mercedes.
Це авто – флагман фірми. Mercedes W140 випустили на початку 90-их 20-го століття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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