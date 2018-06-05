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Через місто на Волині проїхалася колона із авто Mercedes W140. ВІДЕО

Через місто на Волині проїхалася колона із авто Mercedes W140. ВІДЕО
Колонна з близько 20 автомобілів Mercedes W140 проїхалася Володимиром зранку о 11:00.

Автомобілі проїхалися Устилузькою, Луцькою та Ковельською вулицями і поїхали далі містами України, пише Буг.

Водії і організатори автопробігу – учасники приватного клубу любителів саме цієї марки Mercedes.

Це авто – флагман фірми. Mercedes W140 випустили на початку 90-их 20-го століття.


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Теги: автомобіль, колона, Володимир-Волинський, Mercedes
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