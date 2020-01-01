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Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи

Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи
Депутатка Луцької міської ради Алла Надточій переконана, що для того, аби в подальшому була можливість легше долати непередбачувані кризи, на рівні міста, області або держави варто створити стабілізаційний фонд.

Це вона озвучила 12 червня під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?», пише ІА "Конкурент". Такий захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.

Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи
Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи

Так, президент «Торгово-промислової палати» Олександр Смолич та генеральний директор «СКФ-Україна» Богдан Волчок розповіли, що підприємства тяжко переживають коронакризу.

Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи

«Зупинюся на малому бізнесі, на сфері послуг. Оскільки вона постраждала немало і не відомо, як зможе відновитися… Державі варто було б звернути більшу увагу саме на цю сферу, оскільки тут багато самозайнятих людей, які не тиснуть на державні кошти, а самі себе забезпечують роботою», – зауважив Олександр Смолич.

Богдан Волчок, своєю чергою, додав, що й на підприємстві «СКФ-Україна» порівняно з 2019 роком, об’єми впали в середньому на 40%.

Тож присутня на заході депутатка Луцькради Алла Надточій зауважила, що для таких ситуацій було б добре створити стабілізаційні фонди.

Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи

«Зі сторони держави вчиняються дії. Можливо, не до кінця все правильно, адже я чула, що бізнесмени не можуть скористатися кредитами «5-7-9%». Дійсно, коли це невелике підприємство, то бояться йти на ризики і бояться не впоратися, тому й відмовлялися. Дивлячись на те, що сталося, то ми як міська рада і підприємці маємо зробити висновки, що варто робити на місцях стабілізаційні фонди. Щоб була така фінансова подушка, яка у кризові моменти може щось змінити, перенаправити і вкласти ці кошти чи в людей, чи обладнання. Можливо це варто зробити чи з бюджету міста, чи області чи тоді, коли сплачуються податки щоб лишалася частина для таких фондів», – озвучила ідею Алла Надточій.


Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк та заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко.

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Теги: Рух Свідомі, Андрій Покровський, Алла Надточій, коронакриза, стабілізаційний фонд
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Коментарі 1
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