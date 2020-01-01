Депутатка Луцькради пропонує створити стабілізаційний фонд, щоб допомогти бізнесу під час коронакризи

Алла Надточій переконана, що для того, аби в подальшому була можливість легше долати непередбачувані кризи, на рівні міста, області або держави варто створити стабілізаційний фонд.



Це вона озвучила 12 червня під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?», пише Андрій Покровський.





Так, президент «Торгово-промислової палати» Олександр Смолич та генеральний директор «СКФ-Україна» Богдан Волчок розповіли, що





«Зупинюся на малому бізнесі, на сфері послуг. Оскільки вона постраждала немало і не відомо, як зможе відновитися… Державі варто було б звернути більшу увагу саме на цю сферу, оскільки тут багато самозайнятих людей, які не тиснуть на державні кошти, а самі себе забезпечують роботою», – зауважив Олександр Смолич.



Богдан Волчок, своєю чергою, додав, що й на підприємстві «СКФ-Україна» порівняно з 2019 роком, об’єми впали в середньому на 40%.



Тож присутня на заході депутатка Луцькради Алла Надточій зауважила, що для таких ситуацій було б добре створити стабілізаційні фонди.





«Зі сторони держави вчиняються дії. Можливо, не до кінця все правильно, адже я чула, що бізнесмени не можуть скористатися кредитами «5-7-9%». Дійсно, коли це невелике підприємство, то бояться йти на ризики і бояться не впоратися, тому й відмовлялися. Дивлячись на те, що сталося, то ми як міська рада і підприємці маємо зробити висновки, що варто робити на місцях стабілізаційні фонди. Щоб була така фінансова подушка, яка у кризові моменти може щось змінити, перенаправити і вкласти ці кошти чи в людей, чи обладнання. Можливо це варто зробити чи з бюджету міста, чи області чи тоді, коли сплачуються податки щоб лишалася частина для таких фондів», – озвучила ідею Алла Надточій.





Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та Михайло Наход, виконавчий директор БФ «Волинь-2014» Володимир Кривович, директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк та заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Троханенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатка Луцької міської радипереконана, що для того, аби в подальшому була можливість легше долати непередбачувані кризи, на рівні міста, області або держави варто створити стабілізаційний фонд.Це вона озвучила 12 червня під час круглого столу «Відновлення робочих місць у Луцьку. Чого чекати?», пише ІА "Конкурент" . Такий захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого єТак, президент «Торгово-промислової палати»та генеральний директор «СКФ-Україна»розповіли, що підприємства тяжко переживають коронакризу «Зупинюся на малому бізнесі, на сфері послуг. Оскільки вона постраждала немало і не відомо, як зможе відновитися… Державі варто було б звернути більшу увагу саме на цю сферу, оскільки тут багато самозайнятих людей, які не тиснуть на державні кошти, а самі себе забезпечують роботою», – зауважив Олександр Смолич.Богдан Волчок, своєю чергою, додав, що й на підприємстві «СКФ-Україна» порівняно з 2019 роком, об’єми впали в середньому на 40%.Тож присутня на заході депутатка Луцькради Алла Надточій зауважила, що для таких ситуацій було б добре створити стабілізаційні фонди.«Зі сторони держави вчиняються дії. Можливо, не до кінця все правильно, адже я чула, що бізнесмени не можуть скористатися кредитами «5-7-9%». Дійсно, коли це невелике підприємство, то бояться йти на ризики і бояться не впоратися, тому й відмовлялися. Дивлячись на те, що сталося, то ми як міська рада і підприємці маємо зробити висновки, що варто робити на місцях стабілізаційні фонди. Щоб була така фінансова подушка, яка у кризові моменти може щось змінити, перенаправити і вкласти ці кошти чи в людей, чи обладнання. Можливо це варто зробити чи з бюджету міста, чи області чи тоді, коли сплачуються податки щоб лишалася частина для таких фондів», – озвучила ідею Алла Надточій.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ»та, виконавчий директор БФ «Волинь-2014», директор Волинського обласного центру зайнятостіта заступник голови обласної державної адміністрації

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