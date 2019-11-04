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На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО

На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО
У селі Новорічиця Рівненської області від удару деталі вантажівки загинула 11-річна дитина.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Правоохоронці встановили, що дівчинка разом із матір’ю стояла біля придорожнього магазину, коли від навантаженого деревиною вантажного автомобіля «Урал-4320» під час руху відпало бортове кільце диску колеса.
На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО


"Деталь відлетіла орієнтовно на 20 метрів та вдарила 11-річну місцеву жительку... Дівчинка дістала тяжкі травми, тож негайно викликали швидку медичну допомогу. Крім того, свідки події власним автомобілем разом із потерпілою поїхали назустріч «швидкій». Однак, життя дитині врятувати не вдалося: медики лише констатували її смерть", - зазначають у поліції.
На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО


За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО


Водій вантажівки, 24-річний житель села Морочне, відповідно до освідування, був тверезий.

Загибла дівчинка була найстаршою з трьох дітей 31-річної матері.

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Теги: вантажівка, Рівненщина, поліція, дитина, смерть
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