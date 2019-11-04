На Рівненщині дитину вбило деталлю, що відлетіла від вантажівки. ФОТО





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Правоохоронці встановили, що дівчинка разом із матір’ю стояла біля придорожнього магазину, коли від навантаженого деревиною вантажного автомобіля «Урал-4320» під час руху відпало бортове кільце диску колеса.





"Деталь відлетіла орієнтовно на 20 метрів та вдарила 11-річну місцеву жительку... Дівчинка дістала тяжкі травми, тож негайно викликали швидку медичну допомогу. Крім того, свідки події власним автомобілем разом із потерпілою поїхали назустріч «швидкій». Однак, життя дитині врятувати не вдалося: медики лише констатували її смерть", - зазначають у поліції.





За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.





Водій вантажівки, 24-річний житель села Морочне, відповідно до освідування, був тверезий.



Загибла дівчинка була найстаршою з трьох дітей 31-річної матері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новорічиця Рівненської області від удару деталі вантажівки загинула 11-річна дитина.Про це повідомляє поліція Рівненської області Правоохоронці встановили, що дівчинка разом із матір’ю стояла біля придорожнього магазину, коли від навантаженого деревиною вантажного автомобіля «Урал-4320» під час руху відпало бортове кільце диску колеса."Деталь відлетіла орієнтовно на 20 метрів та вдарила 11-річну місцеву жительку... Дівчинка дістала тяжкі травми, тож негайно викликали швидку медичну допомогу. Крім того, свідки події власним автомобілем разом із потерпілою поїхали назустріч «швидкій». Однак, життя дитині врятувати не вдалося: медики лише констатували її смерть", - зазначають у поліції.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Водій вантажівки, 24-річний житель села Морочне, відповідно до освідування, був тверезий.Загибла дівчинка була найстаршою з трьох дітей 31-річної матері.

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