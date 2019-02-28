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У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО

У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО
13 червня рятувальники 9-ої ДПРЧ м. Горохова Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді в смт. Сенкевичівка Горохівського району.

Про це інформує Горохівський районний відділ УДСНС у Волинській області.

По прибуттю на місце виклику полум’я охопило дах споруди й перекриття повністю. Крім того, була велика загроза перекиданню вогню на розташований поруч житловий будинок.

Пожежу було локалізовано о 17 год. 50 хв., о 18:40 пожежу вдалося ліквідувати. На місці події працювали 7 рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка, залучено 2 одиниці основної пожежної техніки. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.

У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО
У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, Сенкевичівка, будинок, ДСНС
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