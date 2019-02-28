У селі на Волині через коротке замикання електромережі горів будинок. ФОТО





Про це



По прибуттю на місце виклику полум’я охопило дах споруди й перекриття повністю. Крім того, була велика загроза перекиданню вогню на розташований поруч житловий будинок.



Пожежу було локалізовано о 17 год. 50 хв., о 18:40 пожежу вдалося ліквідувати. На місці події працювали 7 рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка, залучено 2 одиниці основної пожежної техніки. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 червня рятувальники 9-ої ДПРЧ м. Горохова Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу в цегляній господарській споруді в смт. Сенкевичівка Горохівського району.Про це інформує Горохівський районний відділ УДСНС у Волинській області.По прибуттю на місце виклику полум’я охопило дах споруди й перекриття повністю. Крім того, була велика загроза перекиданню вогню на розташований поруч житловий будинок.Пожежу було локалізовано о 17 год. 50 хв., о 18:40 пожежу вдалося ліквідувати. На місці події працювали 7 рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної охорони смт Сенкевичівка, залучено 2 одиниці основної пожежної техніки. За попередніми даними, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.

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