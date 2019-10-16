У Києві директорка школи з позитивним тестом на коронавірус ходила на роботу
Сьогодні, 17:55
У Києві директорка школи знехтувала правилами безпеки і, маючи позитивний тест на коронавірус, не дотримувалися самоізоляції.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 15 червня, - пише ТСН.
"В нас шок-випадок. Директорка школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалась з великою кількістю людей, коли мала вже позитивний тест. Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу", - сказав мер.
Він додав, що Держспоживслужба міста звернулася до поліції щодо порушення проти директора кримінальної справи.
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Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 15 червня, - пише ТСН.
"В нас шок-випадок. Директорка школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалась з великою кількістю людей, коли мала вже позитивний тест. Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу", - сказав мер.
Він додав, що Держспоживслужба міста звернулася до поліції щодо порушення проти директора кримінальної справи.
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Коментарі 1
Ідіотизм не лікується .
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