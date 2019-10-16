У Києві директорка школи з позитивним тестом на коронавірус ходила на роботу





Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 15 червня, - пише



"В нас шок-випадок. Директорка школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалась з великою кількістю людей, коли мала вже позитивний тест. Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу", - сказав мер.



Він додав, що Держспоживслужба міста звернулася до поліції щодо порушення проти директора кримінальної справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві директорка школи знехтувала правилами безпеки і, маючи позитивний тест на коронавірус, не дотримувалися самоізоляції.Про це розповів мер Києвапід час брифінгу 15 червня, - пише ТСН. "В нас шок-випадок. Директорка школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалась з великою кількістю людей, коли мала вже позитивний тест. Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу", - сказав мер.Він додав, що Держспоживслужба міста звернулася до поліції щодо порушення проти директора кримінальної справи.

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