Волинські танцюристки - лауреатки міжнародного фестивалю
Сьогодні, 03:11
Учасниці танцювального колективу «Мрія» Будинку дитячої та юнацької творчості міста Горохова стали лауреатками І ступеня дистанційного Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «INTERNATIONAL ODESSA FESTIVAL».
Про це пише Волинь-нова.
Навіть в умовах карантину юні горохівчанки Уляна Герасимчук, Яна Лись, Юліана Лукашук, Владислава Шульган, Олександра Трубій, Евеліна Домбровська, Аліна Степанюк, Марина П’явка знаходять можливість присвятити час танцю. Дівчатка успішно приймають участь у конкурсах в дистанційному режимі.
Днями вихованки хореографічного колективу «Мрія» БДЮТ міста Горохова з наставницею Лесею Кравчук пройшли творчі випробування і стали лауреатами І ступеня дистанційного Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «INTERNATIONAL ODESSA FESTIVAL» в м.Одесі.
Організатори розмістили відео танцю «Краков’як» в Інстаграм IGTV. Номер оцінювало професійне журі, в яке входили народні артисти України, відомі діячі культури, представники шоу-бізнесу, продюсерських центрів, глядачі й учасники фестивалю.
Більшість із них визнала голосуванням: «Мрія» з Горохова – найгарніша, найграціозніша й неймовірно закохана в мистецтво танцю». Тож тепер у колективній скарбничці перемог поповнен - нові нагороди – кубки, дипломи і медалі цього престижного мистецького форуму.
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Про це пише Волинь-нова.
Навіть в умовах карантину юні горохівчанки Уляна Герасимчук, Яна Лись, Юліана Лукашук, Владислава Шульган, Олександра Трубій, Евеліна Домбровська, Аліна Степанюк, Марина П’явка знаходять можливість присвятити час танцю. Дівчатка успішно приймають участь у конкурсах в дистанційному режимі.
Днями вихованки хореографічного колективу «Мрія» БДЮТ міста Горохова з наставницею Лесею Кравчук пройшли творчі випробування і стали лауреатами І ступеня дистанційного Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «INTERNATIONAL ODESSA FESTIVAL» в м.Одесі.
Організатори розмістили відео танцю «Краков’як» в Інстаграм IGTV. Номер оцінювало професійне журі, в яке входили народні артисти України, відомі діячі культури, представники шоу-бізнесу, продюсерських центрів, глядачі й учасники фестивалю.
Більшість із них визнала голосуванням: «Мрія» з Горохова – найгарніша, найграціозніша й неймовірно закохана в мистецтво танцю». Тож тепер у колективній скарбничці перемог поповнен - нові нагороди – кубки, дипломи і медалі цього престижного мистецького форуму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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