Від ускладнень коронавірусу померла фельдшер з Волині
Сьогодні, 14:47
Від ускладнень коронавірусу померла 48-річна завідувачка фельдшерсько-акушерського пункту села Верхи Камінь-Каширського району.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За її словами, жінка захворіла 4 червня. Спочатку лікувалася амбулаторно. 8 червня через погіршення самопочуття її госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню з діагнозом двобічна пневмонія, підозра на коронавірус.
10 червня фельдшерку перевели в обласну інфекційну лікарню, де через декілька днів вона і померла. Коронавірус у жінки підтвердили.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть волинських лікаря-гінеколога та водія «швидкої», у яких підтвердили наявність інфекції.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За її словами, жінка захворіла 4 червня. Спочатку лікувалася амбулаторно. 8 червня через погіршення самопочуття її госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню з діагнозом двобічна пневмонія, підозра на коронавірус.
10 червня фельдшерку перевели в обласну інфекційну лікарню, де через декілька днів вона і померла. Коронавірус у жінки підтвердили.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть волинських лікаря-гінеколога та водія «швидкої», у яких підтвердили наявність інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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