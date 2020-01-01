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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від ускладнень коронавірусу померла фельдшер з Волині

Від ускладнень коронавірусу померла фельдшер з Волині
Від ускладнень коронавірусу померла 48-річна завідувачка фельдшерсько-акушерського пункту села Верхи Камінь-Каширського району.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, жінка захворіла 4 червня. Спочатку лікувалася амбулаторно. 8 червня через погіршення самопочуття її госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню з діагнозом двобічна пневмонія, підозра на коронавірус.

10 червня фельдшерку перевели в обласну інфекційну лікарню, де через декілька днів вона і померла. Коронавірус у жінки підтвердили.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть волинських лікаря-гінеколога та водія «швидкої», у яких підтвердили наявність інфекції.

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Теги: смерть, коронавірус, Волинь, Камінь-Каширський район
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