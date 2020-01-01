Від ускладнень коронавірусу померла фельдшер з Волині





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



За її словами, жінка захворіла 4 червня. Спочатку лікувалася амбулаторно. 8 червня через погіршення самопочуття її госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню з діагнозом двобічна пневмонія, підозра на коронавірус.



10 червня фельдшерку перевели в обласну інфекційну лікарню, де через декілька днів вона і померла. Коронавірус у жінки підтвердили.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.



Нагадаємо, раніше повідомляли про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від ускладнень коронавірусу померла 48-річна завідувачка фельдшерсько-акушерського пункту села Верхи Камінь-Каширського району.Про це у коментарірозповіла головний державний санітарний лікар Волинської областіЗа її словами, жінка захворіла 4 червня. Спочатку лікувалася амбулаторно. 8 червня через погіршення самопочуття її госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню з діагнозом двобічна пневмонія, підозра на коронавірус.10 червня фельдшерку перевели в обласну інфекційну лікарню, де через декілька днів вона і померла. Коронавірус у жінки підтвердили.висловлює співчуття рідним та близьким померлої.Нагадаємо, раніше повідомляли про смерть волинських лікаря-гінеколога та водія «швидкої» , у яких підтвердили наявність інфекції.

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