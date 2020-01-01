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Луцька «Брама у світ смаків» кличе на безпечну літню терасу*

Луцька «Брама у світ смаків» кличе на безпечну літню терасу*
Ресторація «Брама у світ смаків» кличе насолодитися неймовірною атмосферою та витонченими стравами під відкритим небом. У закладі працює безпечна літня тераса.

Про це повідомили у ресторації.

Прийшло літо, а отже, пора виходити з приміщень і насолоджуватися сонячною погодою. Ресторація «Брама» відкрила літню терасу на другому поверсі, аби відвідувачі могли на свіжому повітрі покуштувати смачні страви, випити ароматну каву та сезонні коктейлі.

Тераса працює з з 9:00 до 22:00.

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Теги: Брама у світ смаків, Луцьк, реклама, літня тераса
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