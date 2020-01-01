Луцька «Брама у світ смаків» кличе на безпечну літню терасу*





Про це повідомили у ресторації.



Прийшло літо, а отже, пора виходити з приміщень і насолоджуватися сонячною погодою. Ресторація «Брама» відкрила літню терасу на другому поверсі, аби відвідувачі могли на свіжому повітрі покуштувати смачні страви, випити ароматну каву та сезонні коктейлі.



Тераса працює з з 9:00 до 22:00.



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