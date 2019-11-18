Прикордонники Луцького загону допомогли викрити цигаркових контрабандистів. ФОТО





Про це



Тож прикордонники відділу «Вичівка» були напоготові. Близько опівночі, за кількасот метрів від кордону, військовослужбовці затримали одну особу, яка йшла пішки. Згодом від іншого прикордонного наряду надійшла інформація про рух автомобілів у бік державного кордону.



Група реагування негайно вибула до вказаного місця, де і зупинила два позашляховики Mitsubishi та Land Rover, в яких перебувало четверо осіб. Перевіривши прилеглу до кордону місцевість, прикордонники знайшли в кущах 30 ящиків сигарет, за якими, ймовірно, і приїхали «ділки».



Наразі виявлені сигарети доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі представникам ДФС. На правопорушників прикордонники склали процесуальні документи за ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводять подальші перевірочні заходи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Білоруссю викрили оборудку контрабандистів з переміщення великої партії сигарет. Інформацію про можливе незаконне переміщення через державний кордон контрабандних товарів завчасно надали оперативні співробітники Луцького прикордонного загону.Про це повідомляє Держприкордонслужба України.Тож прикордонники відділу «Вичівка» були напоготові. Близько опівночі, за кількасот метрів від кордону, військовослужбовці затримали одну особу, яка йшла пішки. Згодом від іншого прикордонного наряду надійшла інформація про рух автомобілів у бік державного кордону.Група реагування негайно вибула до вказаного місця, де і зупинила два позашляховики Mitsubishi та Land Rover, в яких перебувало четверо осіб. Перевіривши прилеглу до кордону місцевість, прикордонники знайшли в кущах 30 ящиків сигарет, за якими, ймовірно, і приїхали «ділки».Наразі виявлені сигарети доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі представникам ДФС. На правопорушників прикордонники склали процесуальні документи за ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводять подальші перевірочні заходи.

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