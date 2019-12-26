У волинському місті стартував купальний сезон





Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови, секретар міської ради Андрій Сторонський,



Нововолинське міське озеро визначене місцем масового відпочинку людей.



Виробничому управлінню комунального господарства поставили завдання: упродовж купального сезону підтримувати належний стан обладнання пляжу та місця масового відпочинку людей біля води відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України.



Нововолинське відділення поліції ВП ГУНП у Волинській області патрулюватиме берегову смугу водосховища та контролюватиме дотримання правил громадської безпеки та поведінки на пляжі, особливо у передвихідні, вихідні та святкові дні.



"Шановні громадяни! Проводячи дозвілля біля водойми, необхідно дотримуватись карантинних обмежень, адже захворюваність на коронавірус є високою. Кожен повинен пам’ятати і про дотримання правил поведінки на воді, аби убезпечити себе від нещасних випадків та зберегти здоров’я", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні, 17 червня, у Нововолинську розпочинається купальний сезон. Він триватиме до 1 вересня 2020 року.Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови, секретар міської ради йдеться на сайті мерії міста.Нововолинське міське озеро визначене місцем масового відпочинку людей.Виробничому управлінню комунального господарства поставили завдання: упродовж купального сезону підтримувати належний стан обладнання пляжу та місця масового відпочинку людей біля води відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України.Нововолинське відділення поліції ВП ГУНП у Волинській області патрулюватиме берегову смугу водосховища та контролюватиме дотримання правил громадської безпеки та поведінки на пляжі, особливо у передвихідні, вихідні та святкові дні."Шановні громадяни! Проводячи дозвілля біля водойми, необхідно дотримуватись карантинних обмежень, адже захворюваність на коронавірус є високою. Кожен повинен пам’ятати і про дотримання правил поведінки на воді, аби убезпечити себе від нещасних випадків та зберегти здоров’я", - йдеться у повідомленні.

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