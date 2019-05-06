В одному із магазинів Волині вилучили безакцизні цигарки та алкоголь





Про це



Правоохоронці відділення поліції вилучили понад 200 пляшок алкоголю та понад 30 пачок цигарок, які продавали без ліцензії.



За цим фактом поліцейські на власника магазину склали адмінпротокол за ст . 164 КУпАП, мова йде про порушення порядку провадження господарської діяльності.



Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го червня правоохоронці Іваничівського відділення поліції спільно з співробітниками Державної фіскальної служби України у Волинській області в одному із сіл Грядівської сільської ради виявили факт продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв без будь-яких дозвільних документів.Про це повідомляє Іваничівське відделення поліції.Правоохоронці відділення поліції вилучили понад 200 пляшок алкоголю та понад 30 пачок цигарок, які продавали без ліцензії.За цим фактом поліцейські на власника магазину склали адмінпротокол за ст . 164 КУпАП, мова йде про порушення порядку провадження господарської діяльності.Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

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