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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 червня
У Волинській області у п'ятницю очікують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.

Про це повідомляють у Волинському гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 22-27º.

У Луцьку завтра, 19 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 24-26º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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