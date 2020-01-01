Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 19 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град.
Про це повідомляють у Волинському гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 22-27º.
У Луцьку завтра, 19 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 24-26º.
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Про це повідомляють у Волинському гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 22-27º.
У Луцьку завтра, 19 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16º, вдень 24-26º.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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