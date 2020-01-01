Волинь зустріла тіло загиблого на Сході 24-річного Героя
Сьогодні, 16:07
На Цуманському перехресті, що на межі Рівненської і Волинської областей, зустріли тіло загиблого на Сході військового Іллі Струка.
Відбулося це у п'ятницю, 19 червня, біля 16:00.
У супроводі ветеранів АТО, волонтерів, Національної поліції тіло Героя попрямує до Театрального майдану Луцька. Там священнослужителі ГО “Військові капелани Волині” відправлять панахиду.
Іллю Струка поховають завтра, 20 червня, у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
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19 червня в області оголосили день жалоби за загиблим військовим. Згодом оголосили про продовження скорботи до 20 червня.
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Відбулося це у п'ятницю, 19 червня, біля 16:00.
У супроводі ветеранів АТО, волонтерів, Національної поліції тіло Героя попрямує до Театрального майдану Луцька. Там священнослужителі ГО “Військові капелани Волині” відправлять панахиду.
Іллю Струка поховають завтра, 20 червня, у рідному селі Льотниче Володимир-Волинського району.
Нагадаємо, волинянин Ілля Струк загинув 17 червня у зоні проведення ООС. Боєць народився 1 серпня 1995 року. Тож цьогоріч йому лише мало б виповнитися 25 років. Хлопець здобув освіту у Львівському ВПУ (спеціальність: маляр-штукатур), а 23 квітня 2015 року отримав статус учасника бойових дій. Службу проходив у військовій частині А 1275 міста Маріуполь.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Братику, ми не забудемо тебе», – побратими про смерть 24-річного воїна з Волині
19 червня в області оголосили день жалоби за загиблим військовим. Згодом оголосили про продовження скорботи до 20 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Який президент присвоїв звання Героя?
Який президент присвоїв звання Героя?
Нас за@бала эта бесконечная война! Мы не хотим этих смертей!
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