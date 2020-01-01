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У селі під Луцьком відремонтують дорогу

У селі під Луцьком відремонтують дорогу
У селі Рованці, що біля Луцька, запланували капітальний ремонт однієї з вулиць.

Відкриті торги для пошуку підрядника вже оголосила Боратинська сільська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 24 червня, коли й розпочнеться аукціон, - пишуть Волинські новини.

Мова йде про капітальний ремонт вулиці Шевченка. Очікувана вартість робіт становить 3,119 мільйона гривень.

За ці кошти запланували встановити 12 дорожніх знаків, нанести горизонтальну дорожню розмітку та улаштувати пристрої примусового зниження швидкості.

Капітальний ремонт вулиці хочуть закінчити до 31 грудня цього року.

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Теги: Рованці, ремонт, вулиця
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