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Андрій Покровський та «СВІДОМІ» привітали медиків із професійним святом

Андрій Покровський та «СВІДОМІ» привітали медиків із професійним святом
Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський та Громадянських Рух «СВІДОМІ»вітають медпрацівників із професійним святом.

Вітання опублікували на сторінці ГР «СВІДОМІ» у фейсбуці.

Сьогодні, 21 червня, працівники сфери охорони здоров'я України відзначають своє професійне свято. Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський та Громадянських Рух "СВІДОМІ" щиро вітають медпрацівників, які самовіддано борються за здоров’я та життя кожного пацієнта:

"Шановні медичні працівники, вітаємо вас із професійним святом!

Бажаємо міцного здоров’я, сили, мужності та терпіння у вашій нелегкій щоденній роботі! Ви боретеся за здоров’я та життя кожного з нас, іноді втрачаючи свої власні.

Під час пандемії COVID-19 ваша робота стала особливо складною та небезпечною. Ви виліковуєте сотні українців, постійно ризикуючи собою. Незважаючи на складну ситуацію та нестачу елементарних засобів захисту, ви продовжуєте працювати і допомагати людям. Ми висловлюємо глибоку пошану і вдячність за ваш подвиг!"

Андрій Покровський та «СВІДОМІ» привітали медиків із професійним святом

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Теги: Покровський, СВІДОМІ, вітання, медики
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