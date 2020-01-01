Андрій Покровський та «СВІДОМІ» привітали медиків із професійним святом

Андрій Покровський та Громадянських Рух «СВІДОМІ»вітають медпрацівників із професійним святом.



Вітання опублікували на сторінці ГР «СВІДОМІ» у



Сьогодні, 21 червня, працівники сфери охорони здоров'я України відзначають своє професійне свято. Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський та Громадянських Рух "СВІДОМІ" щиро вітають медпрацівників, які самовіддано борються за здоров’я та життя кожного пацієнта:



"Шановні медичні працівники, вітаємо вас із професійним святом!



Бажаємо міцного здоров’я, сили, мужності та терпіння у вашій нелегкій щоденній роботі! Ви боретеся за здоров’я та життя кожного з нас, іноді втрачаючи свої власні.



Під час пандемії COVID-19 ваша робота стала особливо складною та небезпечною. Ви виліковуєте сотні українців, постійно ризикуючи собою. Незважаючи на складну ситуацію та нестачу елементарних засобів захисту, ви продовжуєте працювати і допомагати людям. Ми висловлюємо глибоку пошану і вдячність за ваш подвиг!"





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радита Громадянських Рух «СВІДОМІ»вітають медпрацівників із професійним святом.Вітання опублікували на сторінці ГР «СВІДОМІ» у фейсбуці Сьогодні, 21 червня, працівники сфери охорони здоров'я України відзначають своє професійне свято. Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський та Громадянських Рух "СВІДОМІ" щиро вітають медпрацівників, які самовіддано борються за здоров’я та життя кожного пацієнта:"Шановні медичні працівники, вітаємо вас із професійним святом!Бажаємо міцного здоров’я, сили, мужності та терпіння у вашій нелегкій щоденній роботі! Ви боретеся за здоров’я та життя кожного з нас, іноді втрачаючи свої власні.Під час пандемії COVID-19 ваша робота стала особливо складною та небезпечною. Ви виліковуєте сотні українців, постійно ризикуючи собою. Незважаючи на складну ситуацію та нестачу елементарних засобів захисту, ви продовжуєте працювати і допомагати людям. Ми висловлюємо глибоку пошану і вдячність за ваш подвиг!"

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