На Волині під час рейду викрили 26 перевізників-нелегалів





Про це



Зокрема, за вказаний період шляхом проведення рейдових перевірок перевізників щодо дотримання ними законодавства про автомобільний транспорт в області виявили 26 перевізників-нелегалів. З них:



12 – це перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів та їх багажу легковими автомобілями-таксі без дозвільних документів;

10 – перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення без дозвільних документів;

4 – перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів автобусом на замовлення без дозвільних документів.



На вказаних перевізників склали 26 актів про порушення транспортного законодавства, відповідальність за які передбачає накладання адміністративно-господарських штрафів на загальну суму 44 тис. грн.



Також складено 12 протоколів про адміністративні порушення за ст. 164 КуПАП, які будуть передані до суду. У разі винесення судом рішень про застосування штрафів, сума фінансових санкцій становитиме від 204 до 408 тис. грн.



Здійснювали заходи посадові особи управління Укртрансбезпеки у Волинській області спільно з перевізниками, управлінням патрульної поліції у Волинській області та представниками Волинської ОДА.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині провели роботу для виявлення нелегальних перевізників. Рейдові перевірки для виявлення перевізників-нелегалів проводилися в області з 9 по 18 червня з метою виявлення тих, що надають послуги з перевезення без дозвільних документів.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Зокрема, за вказаний період шляхом проведення рейдових перевірок перевізників щодо дотримання ними законодавства про автомобільний транспорт в області виявили 26 перевізників-нелегалів. З них:12 – це перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів та їх багажу легковими автомобілями-таксі без дозвільних документів;10 – перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення без дозвільних документів;4 – перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів автобусом на замовлення без дозвільних документів.На вказаних перевізників склали 26 актів про порушення транспортного законодавства, відповідальність за які передбачає накладання адміністративно-господарських штрафів на загальну суму 44 тис. грн.Також складено 12 протоколів про адміністративні порушення за ст. 164 КуПАП, які будуть передані до суду. У разі винесення судом рішень про застосування штрафів, сума фінансових санкцій становитиме від 204 до 408 тис. грн.Здійснювали заходи посадові особи управління Укртрансбезпеки у Волинській області спільно з перевізниками, управлінням патрульної поліції у Волинській області та представниками Волинської ОДА.

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