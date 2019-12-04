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На Волині під час рейду викрили 26 перевізників-нелегалів

На Волині під час рейду викрили 26 перевізників-нелегалів
На Волині провели роботу для виявлення нелегальних перевізників. Рейдові перевірки для виявлення перевізників-нелегалів проводилися в області з 9 по 18 червня з метою виявлення тих, що надають послуги з перевезення без дозвільних документів.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Зокрема, за вказаний період шляхом проведення рейдових перевірок перевізників щодо дотримання ними законодавства про автомобільний транспорт в області виявили 26 перевізників-нелегалів. З них:

12 – це перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів та їх багажу легковими автомобілями-таксі без дозвільних документів;
10 – перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення без дозвільних документів;
4 – перевізники, що надавали послуги з перевезення пасажирів автобусом на замовлення без дозвільних документів.

На вказаних перевізників склали 26 актів про порушення транспортного законодавства, відповідальність за які передбачає накладання адміністративно-господарських штрафів на загальну суму 44 тис. грн.

Також складено 12 протоколів про адміністративні порушення за ст. 164 КуПАП, які будуть передані до суду. У разі винесення судом рішень про застосування штрафів, сума фінансових санкцій становитиме від 204 до 408 тис. грн.

Здійснювали заходи посадові особи управління Укртрансбезпеки у Волинській області спільно з перевізниками, управлінням патрульної поліції у Волинській області та представниками Волинської ОДА.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: рейд, Волинь, перевізники-нелегали
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