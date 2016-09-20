П'яний мотоцикліст впав на дорозі, а потім поскаржився, що волинські патрульні його «підрізали». ВІДЕО





Про це повідомляють на офіційній сторінці Нововолинського відділення поліції у



14-го червня поліцейські сектору реагування патрульної поліції Нововолинська в нічну пору помітили чоловіка на мотоциклі, який швидко прискорив рух, порушуючи правила дорожнього руху. Водій так утікав, що впав із транспортного засобу, оскільки не дотримався безпечної швидкості та правил проїзду перехрестя.



Через декілька днів чоловік звернувся в лікарню та неправдиво повідомив, що тілесні ушкодження отримав в результаті того, що його «підрізали» працівники поліції на службовому автомобілі, що не відповідає дійсності, адже подію було зафіксовано на камеру-реєстратор службового поліцейського автомобіля та боді-камери патрульних.





За даним фактом провели перевірку і жодних порушень у діях поліцейських не виявили.



На чоловіка склали відповідні адміністративні матеріали за вчинення адміністративних правопорушень, у тому числі, за керування в стані алкогольного сп’яніння (ч.1 ст.130 КУпАП) та неправдивий виклик поліції (ст.183 КУпАП).



Працівники поліції звертаються до водіїв з проханням не нехтувати правилами дорожнього руху, дотримуватися правил маневрування та безпечної швидкості, не вживати алкогольні напої та наркотичні засоби, адже це Ваша безпека та збереження життя інших учасників руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловік звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями та неправдиво повідомив, що отримав їх в результаті того, що його «підрізали» поліцейські на службовому автомобілі.Про це повідомляють на офіційній сторінці Нововолинського відділення поліції у facebook 14-го червня поліцейські сектору реагування патрульної поліції Нововолинська в нічну пору помітили чоловіка на мотоциклі, який швидко прискорив рух, порушуючи правила дорожнього руху. Водій так утікав, що впав із транспортного засобу, оскільки не дотримався безпечної швидкості та правил проїзду перехрестя.Через декілька днів чоловік звернувся в лікарню та неправдиво повідомив, що тілесні ушкодження отримав в результаті того, що його «підрізали» працівники поліції на службовому автомобілі, що не відповідає дійсності, адже подію було зафіксовано на камеру-реєстратор службового поліцейського автомобіля та боді-камери патрульних.За даним фактом провели перевірку і жодних порушень у діях поліцейських не виявили.На чоловіка склали відповідні адміністративні матеріали за вчинення адміністративних правопорушень, у тому числі, за керування в стані алкогольного сп’яніння (ч.1 ст.130 КУпАП) та неправдивий виклик поліції (ст.183 КУпАП).Працівники поліції звертаються до водіїв з проханням не нехтувати правилами дорожнього руху, дотримуватися правил маневрування та безпечної швидкості, не вживати алкогольні напої та наркотичні засоби, адже це Ваша безпека та збереження життя інших учасників руху.

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