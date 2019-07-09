У Луцьку планують відремонтувати 34 навчальних заклади
Сьогодні, 15:00
У Луцьку тривають капітальні ремонти у закладах освіти. Планують утеплити та відремонтувати 34 громадських будівлі - школи, садочки, музичні школи, художня школа та басейн.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Заступник міського голови Ірина Чебелюк та радник міського голови Ігор Поліщук, які відвідали 22-гу та 26-ту школи, а також заклад дошкільної освіти №3.
КЗ “Луцький НВК №26” - один з найбільших освітніх комплексів у місті, тому повинен відповідати сучасному рівню, як освіти, так і естетично. За кошти корпорації НЕФКО в школі замінили 270 вікон на сучасні та енергозберігаючі, капітально відремонтували дах та встановили індивідуальний тепловий пункт, а за ресурси міської ради закупили 17 камер відеоспостереження. Залишилось зробити ремонт фасаду.
“Тут були проблеми з укріпленням будівлі. Їх ми усунули, - розповів Ігор Поліщук. - Зараз будемо намагатися з нашими партнерами з корпорації НЕФКО працювати для того, щоб зробити фасад школи, адже навколо багатоквартирні будинки і навчальний заклад відвідує величезна кількість дітей. Хочеться, щоб вони ходили в комфортну та естетично привабливу школу, яка ще й буде економити енергоресурси для нашого міста”.
Тим часом, у школі №22 фасад та харчоблок уже ремонтують, а ІТП встановили. Для потреб кухарів в їдальні встановлять душ та поставлять нову роздавальну лінію. На черзі — заміна вікон та утеплення даху. За сприятливих погодних умов будівельники повинні встигнути все зробити до 1 вересня.
Також ІТП встановили й у закладі дошкільної освіти №3. В садочку також відремонтували спортивну залу та вмонтували автоматичну протипожежну сигналізацію. Пізніше зроблять ремонт покрівлі та замінять вікна.
“Загалом в місті буде утеплено та відремонтовано 34 громадських будівлі - школи, садочки, музичні школи, художня школа, басейн. Це покращить їх естетичний стан, адже більшість фасадів уже обсипаються. Усі заходи, яких ми вживаємо, дають велику економію коштів на енергоносіях”, - підкреслив радник міського голови Ігор Поліщук.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Заступник міського голови Ірина Чебелюк та радник міського голови Ігор Поліщук, які відвідали 22-гу та 26-ту школи, а також заклад дошкільної освіти №3.
КЗ “Луцький НВК №26” - один з найбільших освітніх комплексів у місті, тому повинен відповідати сучасному рівню, як освіти, так і естетично. За кошти корпорації НЕФКО в школі замінили 270 вікон на сучасні та енергозберігаючі, капітально відремонтували дах та встановили індивідуальний тепловий пункт, а за ресурси міської ради закупили 17 камер відеоспостереження. Залишилось зробити ремонт фасаду.
“Тут були проблеми з укріпленням будівлі. Їх ми усунули, - розповів Ігор Поліщук. - Зараз будемо намагатися з нашими партнерами з корпорації НЕФКО працювати для того, щоб зробити фасад школи, адже навколо багатоквартирні будинки і навчальний заклад відвідує величезна кількість дітей. Хочеться, щоб вони ходили в комфортну та естетично привабливу школу, яка ще й буде економити енергоресурси для нашого міста”.
Тим часом, у школі №22 фасад та харчоблок уже ремонтують, а ІТП встановили. Для потреб кухарів в їдальні встановлять душ та поставлять нову роздавальну лінію. На черзі — заміна вікон та утеплення даху. За сприятливих погодних умов будівельники повинні встигнути все зробити до 1 вересня.
Також ІТП встановили й у закладі дошкільної освіти №3. В садочку також відремонтували спортивну залу та вмонтували автоматичну протипожежну сигналізацію. Пізніше зроблять ремонт покрівлі та замінять вікна.
“Загалом в місті буде утеплено та відремонтовано 34 громадських будівлі - школи, садочки, музичні школи, художня школа, басейн. Це покращить їх естетичний стан, адже більшість фасадів уже обсипаються. Усі заходи, яких ми вживаємо, дають велику економію коштів на енергоносіях”, - підкреслив радник міського голови Ігор Поліщук.
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