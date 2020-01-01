Волинь – серед претендентів на посилення карантину





У переліку областей, які назвав заступник міністра охорони здоров'я, є і Волинська область. Про це повідомляє



За словами Ляшка, в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема в західних регіонах.



"Найбільший коефіцієнт зростання порівняно з попередніми сімома днями демонструє Одеська область - 83 відсотки. Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження жорсткіших обмежень у західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях. Там реєструється збільшення випадків коронавірусної хвороби", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав області, в яких можуть посилити крантин.У переліку областей, які назвав заступник міністра охорони здоров'я, є і Волинська область. Про це повідомляє Deutsche Welle За словами Ляшка, в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема в західних регіонах."Найбільший коефіцієнт зростання порівняно з попередніми сімома днями демонструє Одеська область - 83 відсотки. Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження жорсткіших обмежень у західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях. Там реєструється збільшення випадків коронавірусної хвороби", - сказав він.

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