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Волинь – серед претендентів на посилення карантину

Волинь – серед претендентів на посилення карантину
Заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав області, в яких можуть посилити крантин.

У переліку областей, які назвав заступник міністра охорони здоров'я, є і Волинська область. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Ляшка, в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби, зокрема в західних регіонах.

"Найбільший коефіцієнт зростання порівняно з попередніми сімома днями демонструє Одеська область - 83 відсотки. Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження жорсткіших обмежень у західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях. Там реєструється збільшення випадків коронавірусної хвороби", - сказав він.

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Теги: Волинь, Луцьк, карантин
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