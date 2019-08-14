У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 09:35
У Луцьку в районі Київського майдану на автомобіль впало дерево.
Сьогодні вранці, 24 червня, рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька розкряжували повалене дерево, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
Зауважимо, що внаслілок негоди на Волині було підтоплення у деяких селах і містах.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні вранці, 24 червня, рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька розкряжували повалене дерево, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
Зауважимо, що внаслілок негоди на Волині було підтоплення у деяких селах і містах.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 09:35
Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік
Сьогодні, 09:28
У Луцьку відсьогодні перекриють перехрестя
Сьогодні, 09:25