вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на автомобіль впало дерево

У Луцьку на автомобіль впало дерево
У Луцьку в районі Київського майдану на автомобіль впало дерево.

Сьогодні вранці, 24 червня, рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька розкряжували повалене дерево, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

Зауважимо, що внаслілок негоди на Волині було підтоплення у деяких селах і містах.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерево, авто, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
Сьогодні, 10:03
У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 09:35
Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік
Сьогодні, 09:28
У Луцьку відсьогодні перекриють перехрестя
Сьогодні, 09:25
Негода на Волині: рятувальники відкачують дощову воду з приватних обійсть. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО У місті на Волині негода зламала дерево та пошкодила будинки. ФОТО
19 червень, 03:45
На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО На Буковині град розміром із куряче яйце побив дахи, автомобілі та городину. ФОТО
14 серпень, 2019, 01:20
Через негоду на Волині на дорогу впало дерево. ВІДЕО Через негоду на Волині на дорогу впало дерево. ВІДЕО
06 червень, 2019, 20:34
У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО
20 липень, 2018, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
Сьогодні, 10:03
 0
У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 09:35
 0
Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік
Сьогодні, 09:28
 0
У Луцьку відсьогодні перекриють перехрестя
Сьогодні, 09:25
 0
Негода на Волині: рятувальники відкачують дощову воду з приватних обійсть. ФОТО
Сьогодні, 09:23
 0
Медіа
відео
1/8