У Луцьку на автомобіль впало дерево





Сьогодні вранці, 24 червня, рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька розкряжували повалене дерево, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.



Зауважимо, що внаслілок негоди на Волині



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в районі Київського майдану на автомобіль впало дерево.Сьогодні вранці, 24 червня, рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька розкряжували повалене дерево, - йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.Зауважимо, що внаслілок негоди на Волині було підтоплення у деяких селах і містах. Головне фото – ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію