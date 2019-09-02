Працівникам «Луцьктепла» виділили 3 мільйони на зарплати замість «коронавірусних» витрат





Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.



Департаменту фінансів та бюджету зменшили поточні видатки на надання субвенції обласному бюджету для обласної клінічної лікарні на боротьбу з коронавірусом. Натомість 3 мільйони спрямують на фінансову підтримку ДКП «Луцьктепло».



Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Людмила Гаврилевська повідомила, що кошти надійдуть на виплату зарплатної заборгованості працівникам підприємства за квітень.

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