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Працівникам «Луцьктепла» виділили 3 мільйони на зарплати замість «коронавірусних» витрат

Працівникам «Луцьктепла» виділили 3 мільйони на зарплати замість «коронавірусних» витрат
Працівникам ДКП «Луцьктепло» виплатять заборгованість із заробітної плати.

Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.

Департаменту фінансів та бюджету зменшили поточні видатки на надання субвенції обласному бюджету для обласної клінічної лікарні на боротьбу з коронавірусом. Натомість 3 мільйони спрямують на фінансову підтримку ДКП «Луцьктепло».

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Людмила Гаврилевська повідомила, що кошти надійдуть на виплату зарплатної заборгованості працівникам підприємства за квітень.

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Теги: зарплата, Луцьктепло, працівники
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