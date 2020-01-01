Де на Волині не буде світла 25 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 25 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. ТП-40 ПЛ-0,4 з 9:00 до 17:00. Школа – інтернат, зелене господарство. М. Вол.-Вол, вул.: Зелена, К. Основ’яненко, Зимнівська, Філатова, Берегового, Н.Левицького, Л.Курбаса, І.Богуна, Б.Хмельницького, Поповича, Мальчевського, І. Гонти.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-159 з 09:30 до 17:00. С. Малі Голоби, вул. Центральна.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-285 з 09:00 до 17:00. ПрАТ «Волиньобленерго» - Олицька дільниця смт. Олика, вул. І.Франка, вул. Довженка.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-388 з 09:00 до 17:00. ФОП Демчук Андрій Степанович – магазин, м.Ківерці: вул.Ломоносова,1-27, 2-24, вул. Паркова, 18-85, вул. Космонавтів, 1-17, 2-10, вул. 9-го Травня.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-106 з 9:00 до 17:00. С. Коритниця, вул. Шевченка, Гагаріна, Центральна, Набережна.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-62 з 9:00 до17:00. Село С. Дубини вул. Лісова.3. КТП-84 з 9:00 до 17:00. Село Твориничі: медпункт, водобашня, с.Твориничі вул. Миру.1. ТП-353 РУ-10/0,4кВ кап. Ремонт з 13:30 до 17:00. Маг. Салют, маг. Лакшері, бойлерна, Київстар, Вул Бенделіані 1, 1А, Вул. Станіславського 52, Просп. Д. Народів 3, 5, 7, 9, 11.1. КТП-553 з 10:00 до 17:00. Школа с. Голишів, ФОП Васильковський М.Я. с. Голишів вул. Вишнева, С.Стрільців, Я.Галана, Садова.2. КТП-278 з 10:00 до 17:00. ФОП Цюр Володимир Григорович, С/р с. Піддубці (Буд. Культури, контора, артсвердловина, школа), ПАТ «Укртелеком» (АТС), с. Піддубці вул. Миру, Перемоги, 1-8, Шкільна.3. ПЛ-10 кВ Л-67-01 від ком. 4 ЗТП-83 (КТП-73, 81, 82, 84, 212, 292, 315, 355, 467, 477, 606, 652, 757, 786), МТП-502 з 09:00 до 17:00. ФОП Вербицький В.М., ФОП Равський С.В., ФОП Мамотюк М.А., ФОП Фірук В.І., ФОП Лесько В.Т., ПП Матвійчук, СФГ «Датсун», ПП «Тент-сервіс», ФОП Бондарюк М.П., Милушівське СТ, ТзОВ «Силует» ЛТД, ОСББ «Наш Дім», ФОП Іскарєв О.Л., ФОП Терефельський В.В., ПрАТ «Київстар», ФОП Находа М.І., ФГ «Зміїнець», Луцька районна спілка СТ, ФОП Манукян О.В., ФОП Концевич А.В., Обслуговуючий копер. «Зміїїнець», ОК «Ранок», житл. масив «БАМ», с. Княгининок вул. Соборна (парні 2-70), Незалежності, Ранкова, житл. масивс. Зміїнець вул. Північна, Козацька, Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева.1. ПЛ-10 кВ, Л-45-03 з 10:00 до 18:00. КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ «Райсількомунгосп» (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП), КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ «Райсількомунгосп» (башта), Релігійна громада християн віри Євангельської, КТП-491, КТП-523, КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), КТП-292 - Районний відділ освіти (школа), КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця), КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).2. ПЛ-0,4 кВ, Л-1, ЗТП-352 з 10:00 до 17:00. Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), Прокуратура Волинської області, Управління соціального захисту населення (адмінприміщення), Управління ПФУ в Маневицькому районі (адмінприміщення), ТзОв «Автор», ФОП Детюк О.О. («Ювілейний», житловий будинок), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Троянда»), ФОП Мефанік Анастасія Григорівна (магазин промислових товарів), смт. Маневичі, вул. Наливайка 1-17.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 з 9:00 до 18:00. УЖК №1, м-н «Люкс», м.Нововолинськ, вул. Соборна 13-49, Грушевського 20-65, Кисіля 14-24, І провулок 1-2, ІІ провулок 2, Толстого 1, Лермонтова 1-2, Самчука 1, Ломоносова 13-15.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00 до 17:00. С. Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок), с. Рудка-Козинська, вул. Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19.2. ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 з 9:00 до 17:00. С. Вітоніж (повністю), с. Вітоніж (повністю).3. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00 до 17:00. с. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с. Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 з 9:00 до 17:00. С. Линівка вул. Гранична, 2-28.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00 до 17:00. С. Топільне, майстерня, магазин, с. Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-170 з 9:00 до 17:00. С. Квітневе кіоск, шкільна майстерня, артсвердловина, клуб, церква, кіоск, с. Квітневе вул. Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 з 9:00 до 17:00. С. Немир (торговий кіоск, магазин), с. Немир, вул. Лугова, Ветеранів, Вишнева.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 з 9:00 до 17:00. С. Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, шкільна їдальня, ППМ, с. Немир вул. Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 з 9:00 до 17:00. С. Навіз вул. Садова, Набережна.1. ПЛ-10кВ Л-61-09, від ПС до ЗТП-201, до ЗТП- 305, КТП-43, КТП-352, КТП-86, КТП-257, ЗТП-200, ЗТП-201, КТП213, ЗТП-202 з 10:00 до 14:00. Філія ПрАТ «Волиньобленерго» - адмінприміщення, ГРП, пожежна, ТРСТ – ресторан, бар «Едем», ФОП Троць, Добиш, Лукашук, Павловська, Хомюк, Лампіка, Мазурок, Сахарук, Кучеря, Фількевич, Маліновський – магазин, ПП «Леля» - консервний завод, с.м.т. Турійськ вул. Володимирська, Енергетиків, Джерельна, Терешкова, Галана, Весняна, Гасанова, Злагоди, Ковельська, Луцька, Кузніцова, Квітнева.