Судитимуть двох волинян, які тицяли хабар поліцейським

Судитимуть двох волинян, які намагалися підкупити поліцейських.Так, 15 травня працівники поліції зупинили в селі Іванівка Горохівського району автомобіль, водій якого, 26-річний місцевий мешканець, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності за правопорушення, молодик запропонував правоохоронцям 2000 грн, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.У ході досудового розслідування він визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам. Правопорушнику узгодили призначити покарання у виді штрафу в сумі 8500 грн.Прокурори Локачинського відділу місцевої прокуратури уклали угоду про визнання винуватості у вчиненні такого ж злочину із 39-річним волинянином, який 18 травня цього року керував автомобілем у селищі Локачі, будучи напідпитку.Відкупитися від відповідальності він хотів, пропонуючи працівникам поліції 600 гривень неправомірної вигоди. За такі дії чоловіка також покарають штрафом у сумі 8500 грн.Далі – слово за судом.