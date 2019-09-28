На Волині автобус зіткнувся із легковиком, є постраждалі





Автопригода трапилась у вівторок, 23 червня, по вулиці Степана Бандери, -



За кермом автобуса перебував 58-річний місцевий житель. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із легковиком Opel Vectra, під керуванням 20-річного жителя Іваничівського району.



У результаті автопригоди двоє пасажирів легковика, 16 та 19 років, отримали тілесні ушкодження. Молодшого постраждалого госпіталізували.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.



Триває слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську автобус Setra зіткнувся із легковиком Opel Vectra. Внаслідок автопригоди постраждало двоє людей, один з них – у лікарні.Автопригода трапилась у вівторок, 23 червня, по вулиці Степана Бандери, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автобуса перебував 58-річний місцевий житель. Водій не надав переваги у русі та зіткнувся із легковиком Opel Vectra, під керуванням 20-річного жителя Іваничівського району.У результаті автопригоди двоє пасажирів легковика, 16 та 19 років, отримали тілесні ушкодження. Молодшого постраждалого госпіталізували.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років обмеження волі.Триває слідство.

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