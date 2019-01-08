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У Ковелі затопило ринок. ВІДЕО

У Ковелі затопило ринок. ВІДЕО
Після сильної зливи у Ковелі затопило привокзальний ринок.

Відео повені на ринку розмістили на сторінці Ковель Онлайн ввечері 24 червня, - пише Район.in.ua.

На кадрах видно, що вода повністю заповнила простір між контейнерами. Ходити можна хіба що у гумових чоботах.

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Теги: Ковель, ринок
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