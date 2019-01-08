У Ковелі затопило ринок. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Після сильної зливи у Ковелі затопило привокзальний ринок.
Відео повені на ринку розмістили на сторінці Ковель Онлайн ввечері 24 червня, - пише Район.in.ua.
На кадрах видно, що вода повністю заповнила простір між контейнерами. Ходити можна хіба що у гумових чоботах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Негода на Волині: рятувальники відкачують дощову воду з приватних обійсть. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео повені на ринку розмістили на сторінці Ковель Онлайн ввечері 24 червня, - пише Район.in.ua.
На кадрах видно, що вода повністю заповнила простір між контейнерами. Ходити можна хіба що у гумових чоботах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Негода на Волині: рятувальники відкачують дощову воду з приватних обійсть. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі затопило ринок. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
На «Ягодині» іноземець хотів підкупити прикордонника за 20 євро
Сьогодні, 11:35
Майже 30 тисяч випускників: у Луцьку підбили підсумки навчального року, розповіли про плани на наступний та ЗНО
Сьогодні, 11:32
На луцькій вулиці змінили нумерацію будинків
Сьогодні, 11:05